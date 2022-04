O femeie care a fost ucisă de soldații ruși în localitatea Bucea din Ucraina a fost recunoscută după manichiură.

O poză cu unghiile sale a devenit virală și așa a fost recunoscută de make-up artista Anastasia Subacheva, care i-a fost profesor de make-up.

Irina Buchanka abia împlinise 53 de ani și avea planuri mari pentru anul acesta. Femeia făcuse un curs de cosmetică la începutul anului cu makeup artistul local Anastasia Subacheva, achiziționând primul ei kit de machiaj pe care plănuia să-l folosească, potrivit cnn.com.

De Ziua Îndrăgostiților, femeia și-a făcut unghiile roșii și și-a desenat „o inimă pe deget pentru că a început să se iubească”, a declarat Subacheva pentru CNN.

Dar planurile ei nu au mai continuat în februarie, când Rusia a invadat Ucraina. Fiicele ei au decis să treacă granița în Polonia, ea a rămas în localitate pentru a ajuta oamenii. Femeia a sfârșit în bombardamente.

She remembers Iryna telling her: "Finally I will live the way I want."

Her makeup artist teacher, Anastasiia Subacheva, recognised her manicured dead hand among pictures of corpses in #Bucha , #Ukraine .

Makeup artist Anastasia Subacheva recognized a picture of one of the victims in Bucha from her manicure -- saying "we need to realize that behind this picture of her hand stands a great woman." https://t.co/vBjAL5DIDA pic.twitter.com/djaOEt8CRa