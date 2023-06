Un filmuleț publicat pe rețelele sociale dezvăluie comportamentul rușilor din orașul Rostov pe Don, ocupat de mercenarii Wagner vineri noaptea. Civilii donează apă și mâncare militarilor lui Prigojin.

”De ce le oferim apă? E un gest firesc, uman. (n.r. soldații) arată obosiți. E clar că le e și foame. (...)

Nu sunt singura care le-a oferit apă. Și alții le-au adus piroshki (n. r. un preparat rus similar unei plăcinte cu carne), mere.

Un magazin mai încolo e închis pentru că e gol, totul a fost dat băieților (n. r. soldaților).

Unii refuză, alții iau. Este doar un gest de bunătate”, afirmă o tânăăr locuitoare din Roston pe Don.

Civilians in Rostov are bringing food and beverages to Wagner fighters. pic.twitter.com/0dhIBWTcQ3