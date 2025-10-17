Noutate despre întâlnirea pământenilor cu extratereștrii: Verdict ferm al unui expert de la NASA VIDEO

Un fizician de la NASA vine cu o nouă teorie legată de extratereștrii FOTO: Facebook/DolwolfianPhotography

Timp de secole, mari gânditori s-au întrebat de ce, având în vedere sutele de miliarde de planete din galaxie, nu am văzut semne convingătoare de viață inteligentă dincolo de Pământ. Acum, există o noutate legată de posibila întâlnire dintre pământeni și extratereștrii, prezentată de un expert de la NASA, cercetător la Universitatea Maryland din Statele Unite, într-un studiu publicat în ArXiv.

Acum, oamenii de știință iau în considerare o posibilitate interesantă: dacă există extratereștri, tehnologia lor ar putea fi doar puțin mai bună decât a noastră. Și, după ce au explorat vecinătatea lor cosmică o vreme, pur și simplu s-au plictisit și au încetat să se mai obosească, ceea ce face dificilă detectarea lor, potrivit The Guardian.

Scenariul, descris într-o nouă lucrare apărută în ArXiv de la Universitatea Cornell, îmbrățișează principiul „banalității radicale”, care evită noțiunea de extratereștri care se deplasează prin univers după ce au stăpânit fizica dincolo de înțelegerea noastră. În schimb, propune o Cale Lactee care găzduiește un număr modest de civilizații cu o tehnologie nu mult mai impresionantă decât a noastră.

„Ideea este că sunt mai avansați, dar nu mult mai avansați. Este ca și cum ai avea un iPhone 42 în loc de un iPhone 17”, a spus Dr. Robin Corbet, cercetător științific senior la Universitatea din Maryland, comitatul Baltimore, care lucrează la Centrul Goddard de Zbor Spațial al NASA. „Acest lucru pare mai posibil, mai natural, pentru că nu propune nimic foarte extrem.”

Corbet a venit cu ipoteza după ce a analizat explicațiile cercetătorilor pentru „marea tăcere” sau Paradoxul Fermi, discrepanța dintre lipsa dovezilor convingătoare pentru civilizații extraterestre și probabilitatea existenței lor într-un univers vast și îmbătrânit. Majoritatea teoriilor i s-au părut lui Corbet exotice. Poate că extratereștrii erau prea avansați pentru a fi detectați? Poate că Pământul era o grădină zoologică cosmică pe care extratereștrii fuseseră de acord să o lase în pace? Poate că Pământul era singura casă pentru viață în galaxie?

Căutarea extratereștrilor nu încetează

Căutarea inteligenței extraterestre (Seti) s-a concentrat pe detectarea „tehnosemnăturilor”. Civilizațiile avansate și-ar putea promova existența construind balize laser puternice care pot fi observate de pe alte planete. Se pot revela prin trimiterea de sonde robotice prin galaxie sau construirea de structuri enorme în spațiu pentru a valorifica energia stelei lor. Ar putea chiar vizita alte planete sau împrăștia artefacte prin galaxie. Toate acestea le-ar putea face vizibile.

Dar principiul mundanității radicale spune că nu. El explică marea tăcere propunând că civilizațiile extraterestre ating un platou tehnologic nu mult peste capacitatea noastră. „Nu au viteze mai mari decât lumina, nu au mașini bazate pe energie întunecată sau materie întunecată sau găuri negre. Nu valorifică noile legi ale fizicii”, a spus Corbet.

Dacă acesta ar fi cazul, civilizațiile extraterestre s-ar chinui să folosească balize laser puternice timp de milioane de ani. Nu ar trece rapid de la o planetă la alta. Și după ce explorează galaxia cu sonde robotice, s-ar putea plictisi de informațiile trimise înapoi și ar renunța la explorarea spațiului.

Se spune că autorul de science fiction Arthur C. Clarke ar fi spus: „Există două posibilități: fie suntem singuri în univers, fie nu suntem. Ambele sunt la fel de terifiante.” Corbet, a cărui lucrare nu a fost încă evaluată de colegi, suspectează că adevărul s-ar putea afla undeva la mijloc „într-un univers mult mai banal și, prin urmare, mai puțin terifiant”. Contactul, adaugă el, „ne-ar putea lăsa oarecum dezamăgiți”.

Paradoxul Fermi explicat de alți fizicieni

Profesorul Michael Garrett, directorul Centrului de Astrofizică Jodrell Bank, s-a bucurat de „perspectiva proaspătă”, dar și-a exprimat rezervele. „Proiectează o apatie foarte asemănătoare cu cea umană asupra restului cosmosului. Îmi este greu să cred că toată viața inteligentă ar fi atât de uniform plictisitoare”, a spus el. ”Orice platou tehnologic ar putea fi mult peste nivelul nostru”, a adăugat el.

Într-o lucrare care va fi publicată în revista Acta Astronautica, Garrett favorizează o altă teorie. „Înclin spre o explicație mai aventuroasă a Paradoxului Fermi: că alte civilizații post-biologice avansează atât de rapid încât depășesc capacitatea noastră de a le percepe”, a spus el. „Sper că am dreptate, dar s-ar putea foarte bine să greșesc. Natura are întotdeauna un fel de surpriză pentru noi după colț.”

Profesorul Michael Bohlander, expert în politici și legislație SETI la Universitatea din Durham, a declarat că dovezile ar fi putut ajunge deja la noi sub forma unor fenomene aeriene inexplicabile, sau UAP-uri.

„Dacă s-ar constata că doar un procent mic din aceste obiecte nu sunt create de om – iar capacitățile demonstrate de acestea în numeroase observări sugerează cel puțin un stadiu avansat mult dincolo de tehnologia umană actuală cunoscută publicului – atunci întrebarea pusă de Fermi, ”Unde este toată lumea?”, ar putea primi un răspuns empiric”, a spus el.

Celebrul fizician Brian Cox explică detaliile din spatele Paradoxului Fermi și de ce nu am găsit încă viață extraterestră inteligentă. Cel mai interesant tip de viață pe care sperăm să-l descoperim și care ne-ar schimba pentru totdeauna viziunea asupra lumii este viața multicelulară, cum ar fi plantele sau animalele.

Evident, cel mai interesant tip din ierarhia vieții extraterestre este inteligența. Se estimează că, având în vedere ritmul actual de creștere tehnologică, o civilizație poate coloniza întreaga noastră galaxie în 10 milioane de ani. Și dacă acesta este cazul... Unde este toată lumea? Brian Cox menționează, de asemenea, importanța conștientizării valorii noastre dacă suntem într-adevăr singuri în galaxie. Totul este explicat de fizician în videoclipul de mai jos.

