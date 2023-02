Putin a schimbat avionul cu un tren blindat. Motivul pentru care a luat această decizie

Vladimir Putin a renunțat să mai călătorească cu avionul și a început să folosească un tren blindat. Decizia ar fi fost determinată de necesități de securitate.

Acest tren a fost construit încă în anii 2014-2015, dar nu a trezit prea mult interes din partea lui Putin până în momentul în care Kremlinul a început să se pregătească de invadarea Ucrainei. Şeful statului a început să călătorească în mod regulat cu trenul blindat în a două jumătate a anului 2021, când armata rusă a început să-şi concentreze efectivele la frontiera cu Ucraina, scrie The Moscow Times, citând o anchetă a jurnaliştilor de la Centrul media independent "Dosie" (Dossier Center).

Dorinţa lui Putin de a folosi acest tren blindat se explică prin interesul de a păstra secrete călătoriile sale, notează jurnaliştii de la Dosie: zborul unei aeronave poate fi urmărit cu ajutorul a numeroase servicii de internet publice, în timp ce pentru trenuri nu există un mecanism similar.

Putin started using an armored train

All because the plane can be easily tracked, but the train is not. The train travels at maximum speed and without stops. The train has a bedroom and office, as well as separate railcars for security escorts and special communications.

