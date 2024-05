Un bărbat a fost salvat la cinci zile după prăbuşirea unei clădiri. „Nimic mai puţin decât un miracol”

Un bărbat a fost salvat dintre dărâmături la cinci zile după prăbuşirea fatală a unei clădiri în Africa de Sud, iar premierul din Western Cape, Alan Winde, a declarat că este "nimic mai puţin decât un miracol".

Oficialii locali au precizat într-o declaraţie că din cele 81 de persoane care se aflau la faţa locului când clădirea de cinci etaje s-a prăbuşit, luni, în oraşul George, la est de Cape Town, 13 au fost confirmate ca fiind moarte, 29 sunt în viaţă şi 39 sunt încă de negăsit.

Într-o postare pe X, Winde a spus sâmbătă că supravieţuitorul a fost scos cu succes de sub dărâmături după 116 ore.

Our survivor has been successfully extracted from the debris after more than 116 hours. This is nothing short of a miracle - thank you to all the search and rescue teams! 🥺🙏✨#GeorgeBuildingCollapse pic.twitter.com/VH3RXuIkRK