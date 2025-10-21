Harta clădirilor în pericol de colaps din București. Câți ani ne-ar lua să le consolidăm pe toate

Conform datelor oficiale ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în București există 412 imobile încadrate în clasa de risc seismic 1 (RsI). Pe teren, însă, evaluări și observații arată că în Capitală sunt peste 2.200 de clădiri vulnerabile în cazul unui cutremur.

Clasa RsI cuprinde clădirile care, la cutremurul de proiectare (cel mai sever luat în considerare), prezintă risc de prăbușire totală sau parțială — adică sunt susceptibile să se dărâme sau să sufere avarii majore. Pe lângă cele 412 imobile clasificate RsI, mai sunt înregistrate în București 1.481 de clădiri încadrate anterior în categoriile de urgență U1, U2 și U3. Aceste categorii reprezentau sistemul de expertizare folosit înainte de 1997 și au fost ulterior înlocuite de clasele de risc seismic.

Ziare.com a luat legătura cu Adrian Ilie, manager al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) din București, pentru a ne arăta zonele cele mai vulnerabile și pentru a ne explica în cât timp ar putea fi consolidate acestea.

Harta clădirilor vulnerabile

Potrivit lui Adrian Ilie, cele mai multe clădiri fragile structural sunt concentrate în zona de centru a Capitalei.

„Centrul Bucureștiului - între Piața Romană, Universitate și Piața Unirii, pe axele Magheru–Bălcescu–Elisabeta, dar și în Calea Victoriei, Calea Moșilor și cartierele Armenească, Dorobanți, Carol sau Cotroceni – concentrează cele mai vulnerabile clădiri ale Capitalei. Sunt clădiri interbelice de mare valoare arhitecturală, dar fragile structural, construite înaintea codurilor moderne de proiectare seismică. În loc să fie mândria orașului, au devenit o rană tăcută în mijlocul lui.

Ads

Conform datelor publicate de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), Bucureștiul are în prezent 349 de imobile încadrate în clasa I de risc seismic – celebrele „buline roșii” – și alte 366 în clasa II. Dincolo de acestea, peste 1.500 de imobile sunt expertizate și încadrate în „categorii de urgență”, dar încă neclasificate oficial. Cu alte cuvinte, cifrele oficiale nu arată amploarea reală a riscului, ci doar vârful aisbergului.

Programul de consolidare are finanțare disponibilă - inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență, unde Primăria Capitalei, prin AMCCRS, a depus proiecte în valoare totală de aproape 283 milioane lei. În 2023 au fost deschise trei șantiere, iar alte cincisprezece sunt planificate. Totuși, ritmul este încă modest- din cele 17 imobile înscrise în PNRR, doar 6 au ajuns efectiv în faza de execuție. E un pas înainte, dar unul lent, într-o cursă cu timpul”, a transmis Adrian Ilie.

„Ar fi nevoie de patru decenii pentru a consolida doar clădirile din clasa I de risc”

Ads

Adrian Ilie consideră că una dintre problemele majore pentru ritmul lent de reabilitare este gestionarea situației „clădire cu clădire”, nu „cartier cu cartier”.

„Dacă menținem actualul ritm, ar fi nevoie de patru decenii pentru a consolida doar clădirile din clasa I de risc. Chiar și într-un scenariu optimist, cu 50 de imobile reabilitate pe an, tot am avea nevoie de aproape zece ani pentru a face orașul cu adevărat sigur. Presupunând ca problema nu mai este lipsa banilor, este evidentă lipsa unei infrastructuri administrative și tehnice care să transforme finanțările în șantiere.

Orașele care au reușit să reducă vulnerabilitatea seismică nu au lucrat clădire cu clădire, ci cartier cu cartier. Italia a legat consolidarea de eficiența energetică prin pachete fiscale precum Sisma Bonus sau Superbonus 110%, oferind stimulente reale pentru proprietarii privați. Istanbulul a tratat riscul seismic ca pe o urgență metropolitană și a lansat un program coordonat, ISMEP, care a standardizat expertizarea, proiectarea și execuția, reducând timpul și costurile.

Ads

Bucureștiul ar trebui să învețe din aceste modele - să treacă de la „dosarul individual” la „programul de axă”. Consolidarea nu poate fi o sumă de inițiative disparate; trebuie să fie un proiect de regenerare urbană integrată, care să trateze siguranța structurală, eficiența energetică și refacerea spațiului public în același timp. Când refaci o clădire, refaci și strada, trotuarul, fațadele, curțile și parterele comerciale”, a explicat managerul PIDU.

„Centrul istoric ar trebui să devină primul laborator de regenerare urbană”

Urbanistul consideră că modul cel mai eficient de reabilitare a clădirilor vulnerabile este printr-un program de regenerare, care să înceapă de la Calea Victoriei până la Piața Unirii.

„Centrul istoric și interbelic al Capitalei - de la Magheru la Moșilor, de la Calea Victoriei la Unirii - ar trebui să devină primul laborator de regenerare urbană. Nu doar consolidat, ci reactivat. Un centru sigur, vibrant cu viață la parter și cu locuințe sigure deasupra. Un oraș european adevărat.

Ads

Pentru asta, trebuie schimbată paradigma - mai puține conferințe și planuri, mai multe echipe care să lucreze simultan, după aceleași standarde, pe aceleași străzi. Consolidarea poate fi începutul unei renașteri urbane, nu doar o măsură de urgență.

Dacă Bucureștiul ar reuși să transforme lupta cu riscul seismic într-un program coerent de regenerare, am putea trece de la frică la mândrie. Bucureștiul are nevoie de curajul de a se reconstrui înainte să fie obligat să o facă. E o chestiune de inteligență, nu de noroc”, a conchis acesta.

Ads