Harta clădirilor în pericol de colaps din București. Câți ani ne-ar lua să le consolidăm pe toate

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 03:31
111 citiri
Harta clădirilor în pericol de colaps din București. Câți ani ne-ar lua să le consolidăm pe toate
Clădire din București cu bulină roșie FOTO Facebook/Nicușor Dan

Conform datelor oficiale ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în București există 412 imobile încadrate în clasa de risc seismic 1 (RsI). Pe teren, însă, evaluări și observații arată că în Capitală sunt peste 2.200 de clădiri vulnerabile în cazul unui cutremur.

Clasa RsI cuprinde clădirile care, la cutremurul de proiectare (cel mai sever luat în considerare), prezintă risc de prăbușire totală sau parțială — adică sunt susceptibile să se dărâme sau să sufere avarii majore. Pe lângă cele 412 imobile clasificate RsI, mai sunt înregistrate în București 1.481 de clădiri încadrate anterior în categoriile de urgență U1, U2 și U3. Aceste categorii reprezentau sistemul de expertizare folosit înainte de 1997 și au fost ulterior înlocuite de clasele de risc seismic.

Ziare.com a luat legătura cu Adrian Ilie, manager al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) din București, pentru a ne arăta zonele cele mai vulnerabile și pentru a ne explica în cât timp ar putea fi consolidate acestea.

Harta clădirilor vulnerabile

Potrivit lui Adrian Ilie, cele mai multe clădiri fragile structural sunt concentrate în zona de centru a Capitalei.

„Centrul Bucureștiului - între Piața Romană, Universitate și Piața Unirii, pe axele Magheru–Bălcescu–Elisabeta, dar și în Calea Victoriei, Calea Moșilor și cartierele Armenească, Dorobanți, Carol sau Cotroceni – concentrează cele mai vulnerabile clădiri ale Capitalei. Sunt clădiri interbelice de mare valoare arhitecturală, dar fragile structural, construite înaintea codurilor moderne de proiectare seismică. În loc să fie mândria orașului, au devenit o rană tăcută în mijlocul lui.

Conform datelor publicate de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), Bucureștiul are în prezent 349 de imobile încadrate în clasa I de risc seismic – celebrele „buline roșii” – și alte 366 în clasa II. Dincolo de acestea, peste 1.500 de imobile sunt expertizate și încadrate în „categorii de urgență”, dar încă neclasificate oficial. Cu alte cuvinte, cifrele oficiale nu arată amploarea reală a riscului, ci doar vârful aisbergului.

Programul de consolidare are finanțare disponibilă - inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență, unde Primăria Capitalei, prin AMCCRS, a depus proiecte în valoare totală de aproape 283 milioane lei. În 2023 au fost deschise trei șantiere, iar alte cincisprezece sunt planificate. Totuși, ritmul este încă modest- din cele 17 imobile înscrise în PNRR, doar 6 au ajuns efectiv în faza de execuție. E un pas înainte, dar unul lent, într-o cursă cu timpul”, a transmis Adrian Ilie.

„Ar fi nevoie de patru decenii pentru a consolida doar clădirile din clasa I de risc”

Adrian Ilie consideră că una dintre problemele majore pentru ritmul lent de reabilitare este gestionarea situației „clădire cu clădire”, nu „cartier cu cartier”.

„Dacă menținem actualul ritm, ar fi nevoie de patru decenii pentru a consolida doar clădirile din clasa I de risc. Chiar și într-un scenariu optimist, cu 50 de imobile reabilitate pe an, tot am avea nevoie de aproape zece ani pentru a face orașul cu adevărat sigur. Presupunând ca problema nu mai este lipsa banilor, este evidentă lipsa unei infrastructuri administrative și tehnice care să transforme finanțările în șantiere.

Orașele care au reușit să reducă vulnerabilitatea seismică nu au lucrat clădire cu clădire, ci cartier cu cartier. Italia a legat consolidarea de eficiența energetică prin pachete fiscale precum Sisma Bonus sau Superbonus 110%, oferind stimulente reale pentru proprietarii privați. Istanbulul a tratat riscul seismic ca pe o urgență metropolitană și a lansat un program coordonat, ISMEP, care a standardizat expertizarea, proiectarea și execuția, reducând timpul și costurile.

Bucureștiul ar trebui să învețe din aceste modele - să treacă de la „dosarul individual” la „programul de axă”. Consolidarea nu poate fi o sumă de inițiative disparate; trebuie să fie un proiect de regenerare urbană integrată, care să trateze siguranța structurală, eficiența energetică și refacerea spațiului public în același timp. Când refaci o clădire, refaci și strada, trotuarul, fațadele, curțile și parterele comerciale”, a explicat managerul PIDU.

„Centrul istoric ar trebui să devină primul laborator de regenerare urbană”

Urbanistul consideră că modul cel mai eficient de reabilitare a clădirilor vulnerabile este printr-un program de regenerare, care să înceapă de la Calea Victoriei până la Piața Unirii.

„Centrul istoric și interbelic al Capitalei - de la Magheru la Moșilor, de la Calea Victoriei la Unirii - ar trebui să devină primul laborator de regenerare urbană. Nu doar consolidat, ci reactivat. Un centru sigur, vibrant cu viață la parter și cu locuințe sigure deasupra. Un oraș european adevărat.

Pentru asta, trebuie schimbată paradigma - mai puține conferințe și planuri, mai multe echipe care să lucreze simultan, după aceleași standarde, pe aceleași străzi. Consolidarea poate fi începutul unei renașteri urbane, nu doar o măsură de urgență.

Dacă Bucureștiul ar reuși să transforme lupta cu riscul seismic într-un program coerent de regenerare, am putea trece de la frică la mândrie. Bucureștiul are nevoie de curajul de a se reconstrui înainte să fie obligat să o facă. E o chestiune de inteligență, nu de noroc”, a conchis acesta.

Mitică Dragomir, despre un posibil candidat surpriză la Primăria Capitalei: ”Eu știu tot ce mișcă în țara asta. Are șanse egale cu Drulă”
Mitică Dragomir, despre un posibil candidat surpriză la Primăria Capitalei: ”Eu știu tot ce mișcă în țara asta. Are șanse egale cu Drulă”
Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, consideră că omul de afaceri Dan Șucu, patron la Rapid, ar avea șanse considerabile la alegerile pentru postul de primar al Capitalei. Întrebat la...
Analiză: Explozia din Rahova și cine (mai) sabotează țara
Analiză: Explozia din Rahova și cine (mai) sabotează țara
România rămâne vulnerabilă pe multe planuri, la aproape patru ani de la invazia rusă în Ucraina și după zece ani de la tragedia de la Colectiv. Cine sunt responsabilii eșecurilor succesive...
#cladiri, #colaps, #consolidare, #Bucuresti , #Bucuresti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit "capitala" tarii! Cea mai mare surpriza din istorie
Digi24.ro
Prima reactie din Guvern dupa ce legea pensiilor magistratilor a picat la CCR. Ce spune ministrul Finantelor
Adevarul.ro
Totul despre decizia prin care CCR a amanat reforma pensiilor speciale - ce urmeaza pentru Guvern si magistrati

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Harta clădirilor în pericol de colaps din București. Câți ani ne-ar lua să le consolidăm pe toate
  2. Liderii europeni o iau înaintea lui Trump: Mutarea care îl lovește direct pe Putin
  3. Savanții schimbă totul despre creația lumii: Teoria Big Bang s-a petrecut altfel, fără precedent VIDEO
  4. Trump provoacă dezastru pentru Ucraina și aliații Americii: Cum e Putin susținut de Casa Albă?
  5. Un ministru român de Interne face pentru prima dată o vizită oficială în Arabia Saudită. Care este scopul vizitei
  6. O nouă eră în combaterea orbirii. Implantarea unui cip sub retină poate restabili vederea pierdută
  7. Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud după ce a trecut prin cel mai minat loc din lume. Este pentru prima oară din vara lui 2024
  8. Doi indivizi sunt acuzați că au bătut cu bestialitate un bărbat, în propria lui casă, apoi l-au incendiat. Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul în care i s-a dat foc
  9. Teoriile conspirației, desființate de procurori. Explozia din Rahova nu a fost generată de material exploziv. "Nu există indicii în acest sens"
  10. Explicațiile ministrului PSD al Muncii pentru greşeala de procedură care a dus la respingerea legii pensiilor speciale de CCR: "Nu avem ce să ne reproșăm"