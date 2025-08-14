Un nou scandal în clanul Cordunenilor. Soțiile interlopilor se amenință pe rețelele sociale, poliția nu intervine dacă nu se depun plângeri

Autor: Daniel Groza
Joi, 14 August 2025, ora 10:59
426 citiri
Polițiștii urmăresc evoluția scandalului, dar nu intervin în lipsa unor plângeri Foto: Facebook/Poliția Capitalei

După moartea lui Costel Corduneanu, „pacea” din clan nu a durat. Rivalitățile dintre soțiile interlopilor, dispute pentru avere și putere, precum și incidente violente filmate și distribuite pe rețelele sociale arată că tensiunile continuă, de data aceasta într-un cadru mai personal și mai spectaculos.

Un videoclip în care o apropiată de-ale lui Petronel Corduneanu a fost lovită de Vasile Călin (Vasilică Corduneanu) a declanșat un nou scandal. Deși a cerut ajutorul polițiștilor, femeia agresată a refuzat să depună plângere, arată BZI.ro.

Rețelele de socializare sunt pline de filmulețe în care soțiile interlopilor sau femeile care mai fac parte din clan se războiesc. La bază, conflictul dintre femei a pornit de la rivalitatea soției lui Adrian Corduneanu, Ramona Corduneanu, și soția lui Petronel Corduneanu, Alina Filip.

Filmare cu o femeie agresată, poliția nu intervine

De fiecare dată când se întâlnesc, cele două își adresează injurii și amenințări. Pe TikTok circulă și un filmuleț în care Iulia, o apropiată de-ale Alinei Filip, este lovită de Vasile Călin alias Vasilică Corduneanu. În filmare se aude cum Iulia plânge și cere ajutor persoanelor din jur, spunându-le să sune la poliție, chiar ea apelează la 112. Deși au trecut câteva zile de la incident, aceasta a refuzat să depună plângere.

Polițiștii fac verificări, însă fără o plângere prealabilă susțin că nu pot lua măsuri.

„Având în vedere imaginile video apărute în spațiul public, în care se observă că o femeie care se deplasa pe o stradă din mun. Iași ar fi fost agresată fizic și i-ar fi fost aduse injurii, precizăm următoarele: La data de 4 august a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin S.N.U.A.U. 112, de o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa pe o stradă din mun. Iași, ar fi fost agresată fizic și i s-ar fi adresat injurii de către un bărbat. Ca urmare a verificărilor efectuate de polițiștii Secției nr. 3 Poliție Iași, a rezultat faptul că, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, femeia în vârstă de 27 de ani ar fi fost agresată fizic și i s-ar fi adus injurii de către un bărbat.

De asemenea, femeia a menționat că nu dorește să formuleze plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

#clan interlopi, #scandal, #sotii, #amenintare, #politie, #corduneanu , #politie
