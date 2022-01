Cine e noua puștoaică-minune din tenisul feminin. Victorie uriașă la Australian Open, cu o jucătoare din Top 10 mondial

Jucătoarea daneză Clara Tauson (19 ani) a produs una dintre marile surprize la Australian Open 2022, eliminând-o din turneu pe estona Anett Kontaveit, locul 7 mondial și favorită numărul 6 la Melbourne.

Clara Tauson, clasată pe locul 39 în lume, a câștigat de o manieră entuziasmantă, cu 6-2, 6-4, contra uneia dintre cele mai în formă tenismene ale momentului, învingătoare la turneul WTA de la Cluj-Napoca de anul trecut și semifinalistă la Turneul Campioanelor.

În turul trei, Clara Tauson va evolua cu americanca Danielle Collins.

În martie 2021, Tauson câştiga la Lyon primul titlu din carieră în circuitul profesionist feminin, întrecând-o în finală pe elveţianca Viktorija Golubic, cu 6-4, 6-1, ambele jucătoare venind atunci din calificări. În schimb, în circuitul ITF, eşalon inferior WTA, daneza câştigase 9 titluri dintre care două la începutul anului trecut.

La finele lui august, Clara Tauson o învingea pe jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu, cea care avea să câştige US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, cu 6-1, 2-6, 6-4, în finala turneului WTA 125 de la Chicago.

The future is NOW 🙌

19-year-old 🇩🇰 Clara Tauson upsets No. 6 seed Anett Kontaveit 6-2 6-4.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/Z7sy8NWZ8j