Istoria clătitelor și cum au ajuns un aliment atât de popular

Încă din cele mai vechi timpuri, tradiția a dictat ca marțea dinaintea Miercurii Cenușii (prima zi a Postului Mare) să fie ziua în care să ne bucurăm de o masă care includea tot ceea ce nu putea fi mâncat în timpul Postului. Unul dintre felurile de mâncare pregătite cu ingredientele interzise erau clătitele.

Din cauza acestei practici, la nivel internațional, din 1950, 28 februarie este sărbătorită ca Ziua Clătitelor, în onoarea acestei pufoase delicatese.

Istoria clătitelor datează, potrivit unor surse, din perioada medievală, când se pregătea un amestec de făină, ou și lapte pentru a face un tip de pâine plată. În timp, această rețetă a evoluat pentru a include praf de copt și a devenit ceea ce este cunoscut acum sub numele de clătită. Dar adevărul este că, mult înaintea epocii medievale, grecii antici făceau clătite numite τηγανίτης (tēganitēs), ταγηνίτης (tagēnitēs) sau ταγηνίας (tagēnias), toate cuvinte derivate din τάγηνον (tagēnon), "pâine rece". Primele referiri atestate la Tagenias se găsesc în operele din secolul al V-lea î.Hr. ale poeților Crattas și Crattas. î.Hr. operele poeților Cratinus și Magnes. Tageniile erau făcute din făină de grâu, ulei de măsline, miere și lapte bătut și erau servite la micul dejun. Athenaeus menționează, în Deipnosophistae, clătitele acoperite cu miere, susan și brânză.

În epoca medievală se credea că primele trei clătite gătite erau sacre. Din acest motiv, ele erau marcate cu o cruce înainte de a fi stropite cu sare și apoi puse deoparte pentru a alunga răul. Era o superstiție a vremii. Este curios că acest tip de superstiție a prins rădăcini în jumătate de lume. Se spune că în Franța obișnuiau să își pună o dorință în timp ce găteau, mai exact, în timp ce întorceau clătita trebuiau să atingă mânerul tigăii în timp ce țineau o monedă într-o mână.

Clătitele sunt un aliment de bază în multe țări, iar fiecare regiune are propria variantă de rețetă clătite. În România, de exemplu, a devenit populara reteta de clatite (crepes) franceză, care diferă de alte tipuri de clătite, printre altele, prin faptul că nu conține drojdie sau praf de copt și se gătește la foc mic. În plus, acest tip de clătită este mai subțire și are un diametru mai mare.

Există multe variații în diferite culturi și țări, nu numai în ceea ce privește ingredientele, ci și modul în care este servită. Termenul de valabilitate este de 3-4 zile dacă este păstrată la frigider, iar în congelator durează între 4 și 6 luni.

În America de Nord, de exemplu, acestea sunt pufoase și groase - de aceea și poartă numele de american pancakes sau clătite americane -, în timp ce în Europa, clătitele sunt subțiri și moi. În Asia, acestea pot fi umplute cu fasole roșie dulce sau cu ingrediente sărate, cum ar fi carnea și legumele. Este demn de remarcat faptul că acestea sunt, de asemenea, o sursă nutritivă importantă, deoarece făina de grâu furnizează carbohidrați pentru energie, în timp ce ouăle și laptele furnizează proteine și nutrienți importanți, cum ar fi calciul și vitamina D.

Cum se consumă clătitele

Potrivit specialiștilor, clatitele sunt consumate de toate familiile pe tot parcursul anului, dar sunt cele mai populare în rândul familiilor din clasa de mijloc. Acest fel de mâncare este deosebit de popular în rândul gospodăriilor cu copii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani.

Principalul moment al zilei în care se consumă clătite este la micul dejun, deoarece 60% din timp acestea sunt consumate dimineața. Este obișnuit ca acestea să fie servite ca antreu la micul dejun (63% din timp), mai degrabă decât ca fel principal.

Principalele forme de consum ale clătitelor sunt cu lapte, cu ouă, cu unt, cu dulceață, cu miere, cu cafea sau cu sirop de arțar. Fiecare persoană, însă, are propria rețetă clătite și propriul fel de a le savura.

Tendințe de consum ale clătitelor

Potrivit datelor statistice, se așteaptă ca dimensiunea pieței globale de clătite să crească substanțial datorită creșterii consumului de clătite la micul dejun.

De asemenea, stilul de viață ocupat și nevoia de hrană sănătoasă și nutritivă a populației care lucrează sunt factori care determină creșterea acestei piețe. Clătitele sunt ușor de gătit, au beneficii pentru sănătate și necesită mai puțin timp pentru a fi gătite. Regiunea Americilor va înregistra cea mai mare creștere, de 44%, în perioada de prognoză, datorită consumului ridicat în țările americane, mai ales în Statele Unite și Canada.

Piața clătitelor a cunoscut o creștere datorită consumului larg răspândit ca aliment pentru micul dejun în diferite părți ale lumii. Producătorii introduc noi variante de rețetă clătite cu ingrediente sănătoase, cum ar fi cele fără gluten și vegane, pentru a răspunde cererii în creștere.

Cea mai mare clătită din lume a fost gătită în Rochdale (Greater Manchester) în 1994, măsurând 15 metri în diametru și cântărind trei tone. Cu siguranță nu era una dintre cele mai recomandate diete, deoarece avea aproximativ două milioane de calorii.