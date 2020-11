Claudia Benchescu, sotia deputatului PNL Mihai Voicu, a fost numita subsecretar de stat in MAI

"Pasesc intr-o noua etapa a vietii mele profesionale: am fost numita subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Este pentru mine atat o provocare, cat si o onoare, in egala masura. Fiind o perioada dificila pentru Romania, o serie de responsabilitati importante legate de pandemie revin si Ministerului Afacerilor Interne, asadar voi incerca sa ma ridic la inaltimea asteptarilor tuturor.Pe aceasta cale, le multumesc Premierului Ludovic Orban si Ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, pentru increderea pe care au avut-o in mine. Promit ca nu va voi dezamagi.Este deja prima zi de lucru in functia de subsecretar de stat, iar in aceste timpuri adaptarea si acomodarea sunt un lux pe care climatul problematic din tara si din lume nu ni-l permite. Asadar, am inceput deja munca.", a scris Benchescu pe pagina de Facebook Claudia Benchescu candideaza pentru un post de deputat in judetul Buzau si s-a aflat si pe lista PNL de candidati la alegerile pentru Parlamentul European, scrie publicatia G4media.Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat, pe 22 iunie, pe deputatul liberal Mihai Voicu in dosarul de coruptie instrumentat de DNA. El fusese condamnat anul trecut, in prima instanta, la 3 ani de inchisoare cu suspendare.Mihai Voicu a fost trimis in judecata in 2017, fiind acuzat ca a cerut bani membrilor de partid pentru a fi inscrisi pe locuri eligibile la alegerile electorale.CITESTE SI