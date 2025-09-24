A murit una dintre cele mai frumoase actrițe din istoria cinematografiei. Claudia Cardinale avea 87 de ani

Claudia Cardinale, actriţa preferată a regizorilor Luchino Visconti şi Federico Fellini, parteneră a celor mai mari actori ai secolului XX, de la Burt Lancaster la Alain Delon, Henri Fonda, Jean-Paul Belmondo sau Marcello Mastroianni, a murit marţi, la 87 de ani, în regiunea Parisului.

„Ne lasă moştenirea unei femei libere şi inspirate atât în parcursul său de femeie, cât şi de artistă”, a declarat agentul său, Laurent Savry, într-un mesaj transmis agenţiei AFP.

Claudia Cardinale s-a născut în Tunisia, la 15 aprilie 1938 şi a jucat în filme precum Rocco şi fraţii săi, Ghepardul sau A fost odată în Vest.

S-a remarcat în 1957, când a câştigat concursul de „Cea mai frumoasă fată” în Tunisia. Premiul a constat într-o excursie la Festivalul de Film de la Veneţia.

La scurt timp, a decis să devină actriţă, astfel încât s-a înscris la cursurile Şcolii de Cinematografie Centro Sperimentale din Roma.

A avut câteva roluri minore în filme precum ”Goha” (regia Jacques Baratier, 1957), însă debutul său pe marele ecran este considerat cel din 1958, când a făcut parte din distribuţia filmului ”I soliti ignoti”, în regia lui Mario Monicelli. Un an mai târziu, a putut fi urmărită în ”Un maledetto imbroglio”, regia Pietro Germi.

Un pas important în cariera sa a fost colaborarea cu regizorul Franco Cristaldi, cu care, de altfel, a fost căsătorită între anii 1966 şi 1975.

Recunoaşterea internaţională şi statutul de sex-simbol al anilor ’60 au venit odată cu rolul din capodopera ”Otto e mezzo” (1963), în regia lui Federico Fellini.

Din distribuţie făceau parte nume precum Marcello Mastroianni şi Anouk Aimée. În acelaşi an, Claudia Cardinale a dat o nouă mare lovitură în domeniul cinematografiei, jucând în pelicula ”Il Gattopardo”, a lui Luchino Visconti.

La 7 iunie 2009, actriţa a fost invitata de onoare a Festivalului Internaţional de Film Transilvania, în cadrul căruia i s-a decernat „Premiul pentru întreaga carieră oferit unui actor din cinematografia europeană”.

În 2010, pentru rolul din coproducţia italo-turcă intitulată ”Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak”, Claudia Cardinale a fost răsplătită cu Portocala de Aur în cadrul Festivalului de Film de la Antalya.

Din palmaresul său mai fac parte, printre multe altele, cinci Premii David di Donatello şi patru Premii ale Sindicatului Naţional al Jurnaliştilor de Film din Italia.

În viaţa privată, ea a fost partenera regizorului Pasquale Squitieri între 1974 şi 2011, cu care are o fiică, Claudia. Squitieri, decedat în 2017, a fost bărbatul vieţii ei. Asta chiar dacă a fost curtată cu ardoare, de la Marlon Brando la Mastroianni, trecând prin toţi preşedinţii celei de-a Cincea Republici. „Şi Chirac, îi cunoşteam familia, eram foarte prieteni, până la punctul că unii au scris chiar şi absurdităţi”, a comentat ea. O modalitate de a pune capăt zvonurilor insistente.

O carte de autografe intitulată Mes étoiles apare la editura Michel Lafon, în timp ce ea alege să se îndepărteze de platourile de filmare. În 2020, Olivier Marchal o convinge totuşi să joace rolul mamei unui clan în Bronx, film lansat pe Netflix. Dar ea era reticentă să interpreteze roluri de bunică. Se prefera dansând pe un acoperiş din Roma, aşa cum apare în fotografia aleasă pentru afişul celei de-a 70-a ediţii a Festivalului de la Cannes. Organizatorii ediţiei din 2017 au considerat că aceasta este imaginea ideală a „bucuriei, libertăţii şi îndrăznelii”.

În 2023, fundaţia Claudia Cardinale este creată cu scopul de a ajuta tinerii artişti să-şi construiască o carieră.

Actriţa era, de asemenea, o femeie implicată: „ambasadoare a bunăvoinţei” la UNESCO, militantă împotriva miopatiei şi SIDA. Ea se afla alături de Rock Hudson la Paris când acesta a murit din cauza acestei boli.

„Era un bun prieten homosexual, cu care mă plimbam braţ la braţ pentru a face să pară că avem o relaţie amoroasă, deoarece a fi homosexual în lumea cinematografiei putea să-ţi pună capăt carierei”, rezuma ea.

Claudia Cardinale a susţinut, de asemenea, Amnesty International, copiii din Cambodgia, a luptat împotriva violenţei asupra femeilor, a distrugerii naturii şi chiar a abuzurilor chirurgiei estetice.

