Emmanuel Macron, Jack Lang și Anouchka Delon, tribut emoționant pentru Claudia Cardinale: „A făcut să strălucească cele mai mari opere”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 15:17
136 citiri
Președintele Republicii Franceze a reamintit că actrița franco-italiană, decedată marți la vârsta de 87 de ani, a făcut să strălucească „cele mai mari opere”, de la Federico Fellini la Sergio Leone.

Interpretă a rolului Angelica în „Ghepardul” și a rolului Jill în „A fost odată în Vest”, s-a stins din viață la 23 septembrie, la vârsta de 87 de ani, în Nemours, lângă Fontainebleau, în Franța. „Una dintre cele mai mari actrițe din toate timpurile” s-a stins, a declarat ministrul italian al Culturii într-un comunicat. Alessandro Giuli subliniază „grația tipic italiană” a celei care a filmat la Roma, la Paris și la Hollywood.

Rachida Dati, ministrul Culturii din Franța, a vorbit despre „privirea, vocea și aura Claudiei Cardinale care vor rămâne pentru totdeauna în istoria cinematografiei”. Și în special în cea a Festivalului de la Cannes, unde, în anii 1960, la vârsta de 20 de ani, ea întorcea toate privirile. În 1963, ea a pozat alături de Visconti, Lancaster, ca o adevărată felină, pentru filmul „Ghepardul” care avea să primească Palme d'Or.

„Cariera ei a fost în sine o capodoperă”, a afirmat primarul orașului Cannes, David Lisnard. Gilles Jacob, delegat general, apoi președinte al festivalului de la Cannes între 2001 și 2014, o rememorează: „A fost odată în Vest, și a fost și asistenta medicală din „8 1/2” care îi turna un pahar cu apă termală lui Mastroianni, nu va mai deschide balul din „Ghepardul”. A plecat Fata cu valiza, draga Claudia pe care am iubit-o atât de mult”.

De la New York, pe rețelele sale de socializare, Emmanuel Macron a salutat „o libertate, o privire, un talent care a adus atât de mult celor mai mari opere”.

Jack Lang, emoționat de amintirea „prezenței aeriene și terestre” a Claudiei, și-a amintit vizitele ei la Institutul Lumii Arabe din Paris. Ea venea, asigură fostul ministru al lui Mitterrand, pentru a regăsi puțin „parfumul de iasomie și de flori de portocal” din Tunisia natală.

Anouchka Delon și-a amintit colaborarea cu tatăl său în Sicilia caldă și melancolică. „Pentru totdeauna, Angelica...”, a scris ea pe Instagram, evocând-o pe frumoasa plebeiană care conferă noblețe filmului „Ghepardul” al lui Luchino Visconti. Carla Bruni publică pe Instagram câteva fotografii cu actrița, zâmbitoare sau ștrengară. „Ciao Bellissima”, a scris ea.

„Ne lasă moștenirea unei femei libere și inspirate atât în parcursul său de femeie, cât și de artistă”, a declarat agentul său, Laurent Savry, într-un mesaj transmis agenției AFP.

„Ea este singura fată simplă și sănătoasă în acest mediu de nevrozați și ipocriți”, spunea Marcello Mastroianni despre ea.

A jucat în cele mai bune filme ale renașterii italiene (Bolognini, Zurlini, Squitieri), a strălucit la Hollywood (Edwards, Brooks, Leone), în Franța (Broca, Verneuil) și chiar în Germania, alături de Werner Herzog în „Fitzcarraldo”.

