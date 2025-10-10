Business Focus: Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei

Cum arată viața amoroasă a Claudiei Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa. A fost într-o relație cu artistul timp de 10 ani

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 13:55
Claudia Iosif a vorbit despre logodna lui Dorian Popa FOTO: Instagram/ Dorian Popa

După o relație de peste un deceniu cu Dorian Popa, Babs, cunoscută publicului ca Claudia Iosif, a văzut cum fostul ei partener își refăcea viața amoroasă și ajungea la altar după doar câteva luni de relație. Cei doi au fost împreună timp de 11 ani, o perioadă care a făcut ca despărțirea lor, anunțată de Babs acum doi ani, să fie o surpriză pentru fanii cuplului. Deși mulți se așteptau ca Dorian și Babs să ajungă în fața altarului, viața a luat o altă direcție.

Între timp, Dorian Popa a început o relație cu Andreea, studentă la Medicină, iar povestea lor de dragoste a evoluat rapid. La câteva luni după ce au devenit oficial cuplu, artistul și Andreea au organizat o nuntă surpriză pe o plajă din Maldive, unde au spus „DA” în secret. Fanii au fost curioși să afle cum se simte Babs în urma evenimentului și dacă și ea are acum pe cineva în viața ei.

„Vorbesc cu cineva, dar încă nu se poate numi relație!”, a mărturisit Babs, conform Spynews.

Fosta iubită a lui Dorian a dezvăluit și ce calități apreciază la un bărbat: „Nu îmi place să mă bat cu el pe oglindă. Îmi place inteligența emoțională. Îmi place când un bărbat nu renunță ușor, când face lucruri, gesturi, când se luptă pentru ce își dorește…”.

Dorian Popa s-a căsătorit în Maldive

Chiar dacă relația cu Dorian s-a încheiat acum doi ani, Babs a ales să îi transmită un mesaj fostului partener: „Îi doresc casă de piatră. Dar nu mai este cazul să mă sunați pe mine pentru aceste lucruri. Au trecut doi ani de zile de când ne-am despărțit. Noi nu mai avem nicio treabă. Nu mai este ok să mă sunați. Mă simt prost și să răspund, și să apar în ziare alături de el după atâta timp”, a declarat Babs pentru Spynews.ro.

Evenimentul din Maldive a stârnit inițial confuzie, mulți considerând că nunta ar fi fost o glumă tipică pentru Dorian Popa, cunoscut pentru astfel de surprize. Totuși, mama artistului a confirmat că fiul său s-a căsătorit cu adevărat, iar ceremonia a fost cât se poate de reală.

