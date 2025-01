Fosta soacră a Claudiei Pătrășcanu, declarații despre scandalul cu artista: „Mi-aș fi dorit să fi spus lucrul acesta și acum 6 ani, când a început mizeria asta” VIDEO

Claudia Pătrășcanu și fosta soacră, Rodica Bădălău, se află într-un conflict prelungit în care s-au dat în judecată reciproc, au urmat mai multe procese și acuzații de ambele părți. Într-o declarație recentă, cântăreața a vorbit despre o posibilă împăcare cu fosta soacră.

Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și fosta soacră: declarații contradictorii

Claudia Pătrășcanu și Rodica Bădălău au fost față în față în urmă cu câteva zile, în cadrul ultimei întâlniri în sala de judecată, după cum a declarat avocatul Claudiei Pătrășcanu.

„Fosta soacră vrea bani de la mine. Au fost ani grei de procese, nu știu ce mai vor de la mine. Din partea mea a venit propunerea de a ne înțelege. (…) Nu știu ce se va întâmpla, care va fi decizia, dar îmi doresc să ajungem să ne înțelegem și măcar să ne respectăm, chiar și de la distanță, că noi nu mai suntem, practic, o familie, dar ne leagă acești doi copii pe viață!”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.

De asemenea, Rodica Bădălău a făcut declarații pe marginea conflictului cu fosta noră, despre care spune că a iubit-o, însă pe care a fost foarte supărată după ce cântăreața a făcut publice o serie de înregistrări audio pe care le-ar fi făcut pe ascuns în casa familiei fostului soț.

Ads

„Îmi pare rău pentru inconsecvența Claudiei. Mi-aș fi dorit să fi spus lucrul acesta și acum 6 ani, când a început mizeria asta. Nu am vrut să fiu aici, nu-mi stă în caracter. Îmi este foarte incomod să fiu aici. Am iubit-o extrem de mult pe Claudia.

Am acuzat-o că a pus pe rețelele de socializare discuția pe care am avut-o în casă la mine. Am cerut despăgubiri financiare. De 41 de ani sunt învățătoare, noi muncim temeinic și serios. Știu cum se câștigă un ban. Dacă ei i s-a părut că mi s-au cuvenit lucruri, îmi pare rău. Voiam să o fac să se simtă cum muncește pentru niște bani pe care-i dă cuiva care nu-i merită”, a spus Rodica Bădălău pentru Antena Stars, după ce a auzit că artista își dorea pace.

Mama lui Gabi Bădălău i-a cerut, în aprilie 2024, 10.000 de euro daune financiare, după ce cântăreața a denigrat-o în public. Ulterior, Rodica Bădălău a renunțat la sumele cerute și pare că dorește finalizarea procesului cu artista.

„Completul de judecată a chemat părțile să se împace. Felicitări Judecătoriei Constanța! S-au spus toate lucrurile și poate, cine știe, e ultimul proces al Claudiei cu familia Bădălău. Au fost audiați martori. Fosta soacră a cerut daune morale, dar a fost retrasă. Cred că 10.000 de euro a cerut, dar nu necesita plata. Dorința a fost ca Claudia să se umilească… pentru nimic, după părerea mea”, a declarat Adrian Cuculis, avocatul Claudiei Pătrășcanu.

Ads