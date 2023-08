Vedetă din România, internată imediat după aterizare, în prima zi de vacanță: ”Nu vreți să știți”

Cântăreața Claudia Pătrășcanu (44 de ani), fostă membră a trupei Exotic, a avut parte de o experiență neplăcută la sosirea în Antalya, ea fiind internată în spital chiar în prima zi de vacanță.

Claudia Pătrășcanu s-a deplasat în Turcia alături de cei doi copii ai săi, însă a avut probleme încă de la aterizare.

„Am întâmpinat și câteva mici probleme să zic, pe care le-am trecut, și mulțumesc lui Dumnezeu. Am stat în spital aici, în Antalya. Vai de capul meu ce am pățit, dar nu am vrut să îmi stric nici mie vacanța, nici copiilor.

Și de data aceasta, Dumnezeu așa mă ajută de fiecare dată și mă ridică. Nu vreți să știți că imediat cum am aterizat, am avut niște probleme cu urechea, cred că de la presiunea din zbor mi s-a fisurat timpanul și am ajuns de urgență la spital aici, în Antalya.

Am cunoscut o doamnă doctor atât de bună...M-au pus imediat pe antibiotic, am stat o noapte internată într-un spital privat, a doua zi am continuat cu antibioticele, șapte zile o să iau, dar sunt bine”, a povestit Claudia Pătrășcanu, potrivit Spynews.ro.