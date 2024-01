Cum a ajuns pisica Claudiei Schiffer vedetă într-un film cu buget de peste 200 de milioane de euro

Vedeta pop Dua Lipa, pisica top-modelului Claudia Schiffer - o legendă a modei anilor 1990 - şi ultimul cântec al trupei The Beatles fac parte din arsenalul de calibru folosit în comedia de spionaj "Argylle" a regizorului britanic Matthew Vaughn, cunoscut pentru filme precum "Kick-Ass" şi primele două producţii lansate în cadrul francizei cinematografice "Kingsman", informează AFP.

Această parodie cu o durată de 2 ore şi 19 minute, coprodusă de Apple şi al cărei buget depăşeşte 200 de milioane de dolari potrivit presei americane, va fi lansată vinerea viitoare, pe 2 februarie, în cinematografele din Statele Unite.

După ce a creat o franciză de comedie de spionaj în trei volume, "Kingsman", regizorul britanic dă o notă feminină - în stilul "Barbie" - acestui nou film. Nota de virilitate adusă de spionii peliculei, interpretaţi de Sam Rockwell, Henry Cavill şi Samuel L. Jackson, este pusă la grea încercare.

"Ştiţi, Matthew Vaughn face acest gen de filme, oamenii le adoră şi ar trebui să vină să vadă acest film. Este cu adevărat centrat pe femei, un fapt incredibil, iar ele îl vor adora", a declarat Samuel L. Jackson înainte de avanpremiera peliculei, organizată miercuri seară la Londra.

Filmul "Argylle" prezintă păţaniile unei scriitoare de romane de spionaj de mare succes, Elly Conway, interpretată de actriţa Bryce Dallas Howard.

Nefiind chiar o temerară, Elly este mai degrabă genul de autoare care îşi scrie cărţile învelită într-o pătură, cu pisica în poală. Dar realitatea bate ficţiunea atunci când se trezeşte implicată într-o intrigă cu agenţi secreţi din viaţa reală, iar credinciosul ei prieten necuvântător este purtat într-un rucsac cu hublou.

Producătorii filmului sperau să facă senzaţie cu prima apariţie cinematografică a cântăreţei Dua Lipa. Nu au reuşit: "Barbie", în care apare, de asemenea, cântăreaţa pop, a fost filmat ulterior, dar, în cele din urmă, a fost lansat înaintea acestei comedii de spionaj. Filmul "Argylle" poate totuşi să se consoleze cu debutul pe ecran al lui Alfie, pisica Claudiei Schiffer, soţia regizorului britanic.

Noua producţie beneficiază şi de o coloană sonoră de prestigiu: conţine ultimul cântec al trupei The Beatles, "Now and Then", un titlu care a rămas inedit până la redescoperirea sa recentă, anul trecut.

Lansarea acestei producţii este însoţită de o campanie de marketing. Editura JC Lattes tocmai a publicat thrillerul de spionaj "Argylle", semnat de o autoare necunoscută, Elly Conway, despre care nu se ştie nimic. Se presupune că această carte este cea care este scrisă de eroina din film.

O femeie cu o pisică (din rasa Scottish Fold) şi multe mistere: doar de atât a fost nevoie pentru a stârni imaginaţia fanilor "Swifties", comunitatea de admiratori ai cântăreţei americane Taylor Swift, care s-au declarat convinşi pe reţelele de socializare că idolul lor se ascunde în spatele pseudonimului Elly Conway. Această teorie a fost însă infirmată între timp de regizorul filmului.

