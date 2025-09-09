Directorul general al companiei care furnizează agent termic Capitalei, plasat sub control judiciar de DNA. Acuzațiile grave care i se aduc

Autor: Adrian Zia
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 23:22
156 citiri
Claudiu Crețu, directorul general al Elcen FOTO Captură video stirileprotv.ro

Procurorii DNA au descins marți, 9 septembrie, la sediul central al Electrocentrale București (ELCEN), cel mai mare producător de energie termică din România, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție, compania anunțând că oferă „cooperare deplină” anchetatorilor și că activitatea de producție nu este afectată.

Claudiu Crețu, directorul general al Elcen, a fost la DNA și a ieșit de la audieri puțin după ora 22, după circa două ore. Surse judiciare au declarat pentru G4Media că acesta a fost plasat sub control judiciar de DNA și are interdicția de a-și exercita funcția.

Aceleași surse au mai afirmat că Valeriu Slivinschi, fratele unui afacerist din Republica Moldova, care are afaceri cu Lukoil, ar fi suspectat de dare de mită în dosarul ELCEN. El este bănuit că a dat o mită de 40.000 de lei pentru plata unor facturi și contracte.

Fratele Valeriu Slivinschi, Victor Slivinschi, controlează compania Turboenergy Power, care a depus în decembrie 2024 singura ofertă la o licitație lansată de ELCEN pentru etapa a doua a retehnologizării și modernizării unei capacități de producție de energie termică în regim de vârf de 100 Gcal/l la CET Sud, contract de tip „la cheie” estimat la aproape 25,6 milioane lei plus TVA, a scris Profit.

De asemenea, Victor Slivinschi a încercat anul acesta preluarea în forță a unei fabrici militare din Chișinău, conform presei din Republica Moldova.

Ascensiunea lui Victor Slivinschi în afaceri a început în urmă cu 10 ani, printr-o colaborare cu compania rusă Lukoil. În ciuda apropierii sale de România, el este mai degrabă antioccidental și pro-rus, scrie portalul Logos Press.

La alegerile parlamentare din 2005, Slivinschi a candidat ca independent, difuzând un videoclip de campanie anti-NATO în care afirma că Voronin, care era în conflict cu Putin la acea vreme, dorea să ne facă sclavi americani și să înceapă un război, relatează G4Media.

