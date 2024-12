Claudiu Keșeru, după a doua retragere din activitate: ”Nu mai pot spune nimic”

Atacantul Claudiu Keşeru, care şi-a anunţat pentru a doua oară retragerea din activitate, de această dată de la Cerno More Varna, a afirmat, luni seara, la Gala Premiilor AFAN, că nu este decis în ceea ce priveşte viitorul său după ce formaţia bulgară i-a făcut oferta de a-şi prelungi contractul de jucător.

"În principiu a fost ultimul meci al anului, nu mai pot spune nimic, pentru că după ultima situaţie, poate peste vreo şase luni iar se mai întâmplă să primesc un apel şi să fiu tentat. Cam asta este intenţia, de a mă retrage, le-am transmis-o, au primit-o cu greu. Încă încearcă să mă facă să mă răzgândesc. A fost un moment excepţional şi aş vrea să le dau înapoi, să îi recompensez pe măsura a ceea ce am întâlnit acolo, un grup de oameni adevăraţi, care în ciuda infrastructurii mai puţin dezvoltate au făcut nişte lucruri extraordinare de-a lungul anilor. Am reuşit o serie de şase meciuri consecutive în care am înscris, totul era stabilit de la început, din momentul în care am luat decizia, am zis că vreau doar să îmi demonstrez mie pentru că am rămas cu un gust amar după plecarea de la UTA", a declarat Keşeru, care a fost premiat de AFAN pentru întreaga carieră de fotbalist.

"Am avut o înţelegere să pot face cursurile de manager sportiv şi e posibil să trec din teren în tribună. Dar mă abţin să vorbesc prea mult, pentru că întotdeauna am fost un om al faptelor. Nu pot să spun în momentul de faţă ce se va întâmpla", a adăugat atacantul român în vârstă de 38 de ani, care îşi anunţase pentru prima oară retragerea din activitate în 2023, după despărţirea de UTA Arad.

Ads

Referitor la grupa naţionalei României de calificare la Cupa Mondială din 2026, atacantul român a spus că este una periculoasă, chiar dacă sună bine pe hârtie: "Grupa de calificare la Mondiale este periculoasă, deşi sună bine pe hârtie. Eu sunt însă pregătit să ne mai surprindă încă o dată plăcut".

Naţionala României a fost repartizată în Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herţegovina, Cipru şi San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, potrivit tragerii la sorţi efectuate, vineri, la Zurich.

Ads