Claudiu Keșeru și-a decis viitorul. La ce echipă din Liga 1 va juca fostul atacant de la FCSB

Atacantul Claudiu Keşeru, în vârstă de 35 de ani, care a evoluat sezonul trecut la FCSB, va semna un contract valabil pe două sezoane cu opţiune de prelungire pe încă unul, cu UTA, a anunţat gruparea arădeană.

"Mă bucur să fiu astăzi aici, este primul moment de relaxare după aproape şase luni şi mă bucur că într-un final am reuşit să-mi decid viitorul şi mă bucur că astăzi suntem reuniţi aici. Mă alătur unui proiect extrem de interesant al unui club de tradiţie, un oraş care este însetat de performanţă, am văzut această echipă de la începutul anilor 2000 când am început la FC Bihor. În plus, este practic regiunea mea unde cunosc mentalitatea, cunosc oamenii şi vreau să vă asigur că indiferent ce se va întampla pe teren eu voi da tot ce am!", a declarat Keşeru.

Născut pe 2 decembrie 1986, Keseru a început fotbalul la FC Bihor Oradea, apoi a făcut pasul în Franţa, la Nantes. A mai trecut în carieră pe la FC Libourne-Saint-Seurin, Tours, Angers şi Bastia (toate din Franţa), Steaua Bucureşti, Al-Gharafa, Ludogoreţ şi FCSB.

Pentru selecţionata României a evoluat în 47 de meciuri şi a marcat 13 goluri.

