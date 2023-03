Patru martori din comuna Bratovoești, Dolj, au fost audiați la Înalta Curte joi, 30 martie, în dosarul în care eurodeputatul Claudiu Manda este acuzat că și-ar fi folosit influența din PSD Dolj pentru ca șomerii de acolo să rămână cu venitul minim garantat pe care fuseseră obligați să îl restituie, în schimbul obţinerii de capital electoral. Toți martorii audiați au declarat că au beneficiat de ajutoare sociale întreaga lor viață de adulți, neavând niciodată un loc de muncă.

Comuna Bratovoești din județul Dolj e locul în care Poșta, Biblioteca, Asistența Socială, Arhiva comunală și Evidența Populației sunt toate în aceeșți clădire, unde parcul numără exact opt copaci și unde cârciumile au maxim două mese. Acolo nu sunt locuri de muncă, oamenii stau în fața porților și privesc cum trec mașinile pe Strada Principală.

Atât de mare trebuie să fie plictiseala în Bratovoești, încât un sătean – probabil gospodarul ecologist al comunei – și-a făcut gard din anvelope uzate, pe care le-a pictat creativ cu vopsea acrilică. În grădină omul și-a pus flori și pitici de teracotă, precum și o cadă rezemată de-un copac, pictată și ea. Artistul are patru copaci în grădină, deci cât jumătate din părculețul din Bratovoești.

În acestă comună i-a citat Înalta Curte pe 9 martori pentru ternenul de joi, dar au ajuns doar 4 să vorbească despre ajutoarele sociale din 2015 ale lui Claudiu Manda. Toți sunt bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, în putere, beneficiari și în prezent de ajutoare sociale. Niciunul nu are un loc de muncă.

Despre tărășenia cu restituirea ajutoarelor sociale din 2015 își amintesc toți ca și când ieri s-ar fi petrecut: cum au luat bani pe degeaba toată viața lor de adulți, știu exact când Fiscul i-a pus să-i restituie.

Procurorii DNA îl acuză pe Claudiu Manda că ar fi intervenit pe lângă șeful AJPIS Dolj, Marius Nicolae Simcelescu, în favoarea primarului comunei Bratovoești, să rezolve problema unor ajutoare de șomaj care ar fi trebuit a fi restituite statului, dovedindu-se în urma unor controale că nu trebuiau acordate. Ajutorul s-ar fi tradus în sprijin electoral pentru PSD.

Claudiu Manda nu vine deloc la proces, deoarece faptele se prescriu pe data de 5 iunie 2023.

Șomerii din Bratovoești în fața Înaltei Curți

Audierea martorilor din Bratovoești e parcă desprinsă dintr-o schiță de I.L. Caragiale continuată de Marin Preda. Primul care a fost chemat să dea detalii despre episodul acesta a fost Florian Coderie, un bărbat înalt care purta o vestă galbenă cu gri și adidași albaștri-cobalt.

Judecătoarea: La urmărirea penală ați dat declarații, iar aici ați fost chemat a spune ce știți despre ajutorul de șomaj din 2013-2015.

Coderie (plin de șmecherie): Ce să vă spun, că am avut și nu mai am? În anul 2015 am primit o adresă pentru a restitui 90 și ceva de milioane de lei (n.r. – 9.000 RON). Am făcut cerere să mi se spună de ce trebuie să dau banii înapoi, că dacă nu-i meritam, nu trebuia să mi-i dea! Am fost nemulțumit, am vorbit urât! Am vorbit apoi cu primarul, care mi-a spus că se va rezolva. Am discutat și nu am mai dat banii înapoi.

Avocat: E încadrat în muncă?

Coderie (hotărât): Nu!

Judecătoarea: De ce nu lucrați?

Coderie (pătruns de logică): Că nu m-am angajat…

Avocat: Și în toată acestă perioadă ați lucrat în folosul comunității?

Coderie: Da, aveam niște ore în niște zile.

Ionel Nedelcu a fost al doilea martor audiat, un bărbat spre 60 de ani, îmbrăcat într-un pardesiu gri, cu o sacoșă în mână, pe care a ținut-o strâns pe tot parcursul audierii.

Judecătoarea: Să ne spuneți ce știți cu privire la ajutoarele de șomaj din 2013-2015.

Nedelcu (încercând să divagheze): Păi, m-au chemat, a venit plicu’. Era o scrisoare de la ANAF prin care mi se cerea să dau banii înapoi. Și acum am dat 3 milioane înapoi, înainte de Crăciun, în 2021.

Judecătoarea: Nu v-am întrebat cu privire la anul 2021, ci despre anul 2015.

Nedelcu (cu sacoșa în mână): După ce am primit plicu’, m-am dus la ANAF și am plătit. I-am zis primarului, iar el mi-a spus să mă descurc.

Procuroarea: La urmărirea penală a declarat că primarul i-a spus că se va rezolva.

Nedelcu: E adevărat, dar nu s-a rezolvat, că am dat banii înapoi. De muncit, am prestat la Primărie în folosul comunității.

Al treilea martor purta o geacă albastră cu guler roșu, un pulover cu dungi negre, pantaloni de trening și bocanci galbeni. Până la aproximativ cei 50 de ani nu a fost angajat niciodată.

Martor: Banii nu i-am restituit. L-am întrebat pe domnul primar Marin Ion și a zis că se rezolvă. Cred că s-a rezolvat, că de atunci nu mi-a mai venit niciun plic.

Avocat: Dacă prestează muncă în folosul comunității.

Martor: Da, am lucrat pentru Primărie. Nu am fost angajat niciodată. Primesc ajutor în continuare.

Judecătoare: Dar de ce nu munciți?

Martor (se fâstâcește): Pot munci, dar…

Judecătoarea nu l-a mai lăsat să își termine ideea, spunându-i să semneze declarația și să rămână în sală până ce termină audierea ultimului martor, al cărui nume nu îl vom divulga.

Dacă ceilalți nu vorbeau liber, ci răspundeau scurt și strict cu privire la ceea ce erau întrebați, ultimul martor era senin și volubil, așa cum și-ar povesti viața în timpul unei călătorii cu trenul, unui străin pe care știe că nu-l va mai întâlni niciodată.

Martor: Păi să vă spun ce știu. În perioada aceea l-am întrebat pe dom’ primar de ce tre’ să dăm o anumită sumă înapoi. Noi am primit ajutor social mai mulți ani, nu numai în perioada aceea. În 2015 însă, am primit o adresă de la ANAF, că tre’ să dăm banii înapoi. Primarul Marin Ion a spus să așteptăm, ca să vedem motivele. Dânsul spunea că nu se găsesc adeverințele de la AJOFM (n.r. – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă) și că se va duce acolo, ca să vadă de ce nu se găsesc acele adeverințe. Și apoi s-a dus la Craiova. Acolo, la dosar, s-a găsit că noi am ridicat adeverințele. Cineva de la AJOFM venea să verifice dacă nu cumva muncim sau suntem plecați în străinătate.

Judecătoare: Și? S-a rezolvat problema?

Martor: Da, s-a rezolvat! Nu a mai trebuit să dăm banii înapoi și ajutoarele le-am primit în continuare.

Avocat: Dacă în 2013-2015 a muncit în folosul comunității.

Martor: Da, am muncit.

Procuroare: Ce fel de muncă presta?

Martor: Curățenie în comună, spărgeam lemne, curățam școala, tot ce era nevoie.

Manda, acuzat de un păcat mai vechi al lui Dragnea: folosirea influenței

Euro-deputatul PSD Claudiu Manda și fostul șef al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj, Nicolae Simcelescu sunt trimși în judecată în acest dosar pentru acuzații similare celor pentru care fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat cu suspendare în Dosarul Referendumului.

Este vorba, mai exact de acuzația de „folosire a influenței ori autorității ca persoană cu funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

În dosarul lui Dragnea judecătorii au reținut în motivarea condamnării că „îndemnurile” de a merge la vot transmise de către oamenii cu funcții în administrația comunelor erau resimțite, de fapt, ca presiuni de a vota în sensul dictat de PSD.

În dosarul lui Claudiu Manda, acuzația DNA este că acesta, pe vremea când era la șefia PSD Dolj, ar fi intervenit pentru ca șomerii din Bratovoești să rămână cu niște bani luați pe degeaba, în schimbul capitalului electoral.

Acuzațiile DNA pentru Claudiu Manda, fost șef al PSD Dolj

Din datele dosarului rezultă că AJPIS Dolj – instituție condusă de Simcelescu – emisese decizii de recuperare de la persoanele menționate în actul de control a sumelor plătite necuvenit cu titlu de Venit Minim Garantat (VGM), iar concomitent a încunoștințat aceste persoane că trebuie să restituie în cel mai scurt timp sumele respective.

„În acest context, în urma discuției purtate în data de 05 iunie 2015 cu Manda Iulian-Claudiu, Simcelescu Marius-Nicolae ar fi acționat contrar dispozițiilor legale și ar fi dispus, în perioada imediat următoare discuției, respectiv 05-29 iunie 2015, întocmirea unui referat de stornare pe care l-ar fi aprobat și în baza căruia au fost șterse, în mod nelegal, datoriile celor 59 de beneficiari care primiseră necuvenit ajutoare sociale. Ca urmare, AJPIS Dolj a suferit un prejudiciu de 315.850 lei, reprezentând bani nerecuperați de la cele 59 de persoane menționate procesul-verbal de control al AJPIS Dolj și în cazul cărora se emiseseră deja deciziile de recuperare a sumelor plătite necuvenit. AJPIS Dolj s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 315.850 lei, reprezentând prejudiciu material cauzat prin fapta inculpatului Simcelescu Marius-Nicolae”, se mai arată în comunicatul DNA.

Primarul de atunci al comunei Bratovoești a încheiat cu procurorii DNA un acord de recunoaștere a faptelor și s-a ales cu o pedeapsă de 2 ani cu suspendare pentru acuzațiile de instigare la folosirea influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite și fals intelectual în formă continuată.

„Prin sentința penală nr. 462 din 29.10.2020, definitivă prin neapelare la data de 16.11.2020, Tribunalul Dolj a admis acordul de recunoaștere a vinovăției menționat și l-a condamnat pe inculpatul Marin Ion la o pedeapsă de doi ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și interzicerea, pe o perioadă de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercitarea autorității de stat”, mai arată DNA.

