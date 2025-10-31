"Dictatorul de la Oradea". Bolojan, călcat în picioare de social-democrați. Claudiu Manda îl acuză pe premier că "începe să se agaţe de scaun" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 20:01
526 citiri
"Dictatorul de la Oradea". Bolojan, călcat în picioare de social-democrați. Claudiu Manda îl acuză pe premier că "începe să se agaţe de scaun" VIDEO
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda FOTO Captură video Facebook/Claudiu Manda

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a declarat vineri, 31 octombrie, despre premierul Ilie Bolojan, că ”l-am tot ascultat pe omul de porţelan, care vine cu soluţii pe care doar el le ştie şi a dispărut mitul că, dacă nu fac ca el, pleacă, pentru că începe să se agaţe de scaun.

Manda a transmis un mesaj şi către liberali: ”Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe prim-ministrul, suntem alături de orice fel de candidat pe care PNL îl pune, pentru că a existat viaţă politică şi înainte de domnul Bolojan şi suntem siguri că va exista viaţă politică şi după domnul Bolojan”.

”Mă bucură schimbarea, reacţia pe care o are partidul în ultima perioadă. Eu zic că am tăcut destul, eu zic că am intrat în această coaliţie cu bună credinţă, cu loialitate faţă de parteneri, cu speranţa că alături de celelalte partide vom putea să schimbăm sau să facem traiul românilor mai bun.

Am avut două linii roşii şi a fost o perioadă în care l-am tot ascultat pe omul de porţelan, care vine cu tot felul de soluţii pe care doar el le ştie şi, dacă nu facem ca el, pleacă şi doar el ştie, pentru că face simulări şi ştie exact ce am de făcut, este destinătorul adevărului absolut, şi vedem după câteva luni de zile şi rezultatele.

A venit cu pachetul unu şi pachetul doi în Parlament, şi-a asumat răspunderea, şi pentru cine are curiozitatea, vă rog să citiţi ultimul raport al BNR, care arată că producţia industrială a scăzut, consumul a scăzut, că deloc economia nu merge bine şi ne uităm la salvatorul neamului şi o să-l întrebăm de fiecare dată ce facem de aici încolo”, a spus Claudiu Manda, la Timişoara.

Europarlamentarul a precizat că PSD a intrat într-o zonă de dezbateri încercând să fie partea soluţiei, venind în această coaliţie cu soluţii sau cu metode diferite la rezolvarea problemelor.

”De fiecare dată, omul de porţelan, cum vă spuneam, ne-a răspuns aşa: Le fac doar eu şi, dacă nu se fac, lasă că eu ies ca erou să spun că cineva nu m-a lăsat să le fac şi doar soluţiile mele sunt bune”, a completat Manda.

Claudiu Manda a mai spus că este sigur că liderul PSD Sorin Grindeanu ”o să spună mult mai multe detalii despre subiectele la zi şi despre cât de dificil este să meargă în coaliţie şi să poarte un dialog cu cineva care mai degrabă să se uită cum ar trebui să lea pe surse şi să arate doar salvatorul de la Oradea şi atât sau mai degrabă dictatorul de la Oradea”.

”A dispărut mitul că, dacă nu facem ca el toţi, de la Parlament, coaliţie, guvern, preşedinţie, pleacă. Uite că începe să se agaţe de scaun şi spune că nu mai pleacă, dacă nu facem ca el. Este libertatea domniei sale să plece sau să rămână. Am intrat alături de alte partide în această coaliţie.

Avem şi noi soluţii pe care să le punem la masă, pentru a rezolva problemele românilor şi dacă PNL-ul se gândeşte să-şi schimbe primul ministru, suntem alături de orice fel de candidat pe care PNL-ul îl pune, pentru că a existat viaţă politică şi înainte de domnul Bolojan şi suntem siguri că va exista viaţă politică şi după domnul Bolojan”, a declarat Manda.

Bolojan nu merge luni la Ora Premierului, anunță ministrul Economiei. Mesaj pentru PSD: "Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă"
Bolojan nu merge luni la Ora Premierului, anunță ministrul Economiei. Mesaj pentru PSD: "Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă"
Radu Miruţă, ministrul Economiei, a anunțat vineri, 31 octombrie, într-o conferinţă de presă, că Ilie Bolojan nu se va prezenta luni, 3 noiembrie, în Parlament, la Ora Premierului, așa...
Andrei Caramitru, mesaj tăios pentru politicienii care o acuză pe Oana Gheorghiu că avea salariu mare la ONG: "Impactul lor pozitiv e imens în timp ce cretinii ticăloși fură direct din banii statului"
Andrei Caramitru, mesaj tăios pentru politicienii care o acuză pe Oana Gheorghiu că avea salariu mare la ONG: "Impactul lor pozitiv e imens în timp ce cretinii ticăloși fură direct din banii statului"
Analistul economic Andrei Caramitru, fost consilier al președintelui USR, le transmite un mesaj ironic politicienilor care o critică pe Oana Gheorghiu pe motiv că avea un salariu de 20.000 de...
#Claudiu Manda, #bolojan dictator oradea, #omul de portelan, #bolojan premier, #PSD , #stiri claudiu manda
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Rusia declara ca e pregatita pentru negocieri directe cu Ucraina, insa cu o conditie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Andrew Tate i-a furat functia de presedinte si a facut anuntul la care nimeni nu se astepta! "N-a fost o preluare ostila"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andrei Caramitru, mesaj tăios pentru politicienii care o acuză pe Oana Gheorghiu că avea salariu mare la ONG: "Impactul lor pozitiv e imens în timp ce cretinii ticăloși fură direct din banii statului"
  2. "Dictatorul de la Oradea". Bolojan, călcat în picioare de social-democrați. Claudiu Manda îl acuză pe premier că "începe să se agaţe de scaun" VIDEO
  3. Controversă pe tema salariului Oanei Gheorghiu, pe când era angajata unui ONG: 20.000 de lei pe lună. „Caritate pe bani”, susține un senator PSD
  4. Ciprian Ciucu avertizează că va fi ținta ”securiștilor care acum au îmbrăcat haina antisistemului”: ”Mizeria e mare, interesele sunt uriașe”
  5. Fost ministru PSD al Apărării, mesaj ferm pentru Bolojan: "Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, iar prezenţa dumneavoastră nu este opţională"
  6. Acuzat că știa despre retragerea trupelor americane din România, Grindeanu iese la atac: "N-am avut informaţii decât din presă"
  7. Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în privința legii prosumatorilor. Ce invocă președintele
  8. Bolojan nu merge luni la Ora Premierului, anunță ministrul Economiei. Mesaj pentru PSD: "Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă"
  9. Invitat surpriză la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Cine este marele susținător al fostului șef al USR
  10. George Simion cere intervenția SPP: „Instituțiile de forță discriminează opoziția politică. Cer protecție pentru mine, familia mea și colegii din AUR”