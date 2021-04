Vasile Dincu, despre procesul penal intentat lui Claudiu Manda: "Noi nu suntem judecatori, nu il vom judeca noi"

In cazul unei condamnari, potrivit statutului, el isi va pierde calitatea de membru de partid."Noi nu suntem judecatori, nu il vom judeca noi pe Claudiu Manda . Noi il consideram, inainte de a fi vinovat, de a fi declarat vinovat, il consideram colegul nostru. Evident. Ce sa spunem? Ca este vinovat inainte de a fi judecat? Nu putem sa spunem chestiunea asta, asta e o chestiune de principiu, pana la urma. Nu ne putem erija in a fi judecatori in acest moment. Colegul nostru ne explica ca este total nevinovat in ceea ce vom vedea pana la proba contrarie, dar pana la proba contrarie este rezonabil sa nu judecam noi destinele unor oameni numai pentru ca...", a declarat Vasile Dincu, la Digi24, duminica.Potrivit lui Dincu, daca exista o sentinta de condamnare, orice membru PSD nu mai are sustinerea partidului."Daca este o sentinta de condamnare, statutul nostru spune ca isi pierde calitatea de membru de partid, oricine este condamnat, si atunci nu va mai fi colegul nostru, se va retrage, cu siguranta, singur", a explicat Dincu.Vasile Dincu a adaugat ca PSD nu va mai vota, in Parlament, impotriva inceperii unei cercetari penale sau a trimiterii in judecata a parlamentarilor si ca Justitia va fi lasata sa faca dreptate."Cu siguranta nu va mai vota PSD (in Parlament, impotriva inceperii unei cercetari penale sau a trimiterii in judecata - n.r.), este una din hotararile noastre pe care le-am discutat. Am si probat in cateva cazuri, in cazul Banicioiu, de exemplu. Cred ca Justitia trebuie sa faca dreptate (...). Avem incredere in Justitie si sa speram ca ne va confirma aceasta incredere si in viitor", a declarat Vasile Dincu.Fostul presedinte al PSD Dolj Claudiu Manda si fostul director al Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Dolj Marius Nicolae Simcelescu au fost trimisi in judecata de DNA pentru folosire a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, respectiv abuz in serviciu.Manda este acuzat ca a intervenit, in 2015, pe langa Simcelescu, pentru a sterge, in mod nelegal, datoriile unor beneficiari de ajutor social din comuna Bratovoesti, in cazul carora se constatase ca a fost incasat in mod necuvenit. Interventia lui Manda "ar fi avut drept scop obtinerea, in mod necuvenit, pentru sine, pentru partid si pentru primarul comunei Bratovoesti, a sprijinului electoral al beneficiarilor de ajutor social", arata DNA.