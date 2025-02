Claudiu Năsui susține moțiunea de cenzură: „Guvernul Ciolacu face rău României. Să spui una, dar să votezi alta nu ar trebui să fie o opţiune pentru USR”

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a anunţat, miercuri, 26 februarie, că va vota în favoarea moţiunii de cenzură "Premierul NORDIS trebuie să plece, românii s-au săturat de umilinţă" şi va susţine acest punct de vedere şi în forurile de conducere ale partidului.

Guvernul Ciolacu ar trebui demis, deoarece face rău României, a scris deputatul, pe Facebook.

„E rău pentru România”

"Românii au votat USR ca să meargă la guvernare şi să facă reformele promise. Nu să ezite să facă opoziţie în Parlament susţinând Guvernul Ciolacu care în mod vădit face rău României. Şi, mai grav, care va face şi mai mult rău după alegerile prezidenţiale dacă încă mai este în funcţie. Rămân alături de colegii mei, chiar şi atunci când avem opinii diferite, aşa cum am făcut-o mereu. Dar nu cred că trebuie să susţinem Guvernul Ciolacu. Dacă va exista un vot în cadrul conducerii USR, voi susţine să avem o poziţie clară: fie suntem la guvernare, fie suntem în opoziţie. Să spui una, dar să votezi alta nu ar trebui să fie o opţiune pentru USR. Deocamdată nu a existat niciun astfel de vot. Să trăim în minciună poate fi mai util pentru unii pe termen scurt, dar e rău pentru România. Trebuie să trăim în adevăr. Pentru că nimeni nu are nicio putere împotriva adevărului, ci doar împreună cu el", a susţinut Năsui.

„Noi creşteri de taxe”

Potrivit acestuia, Guvernul Ciolacu "pregăteşte noi creşteri de taxe" după alegerile prezidenţiale, "pentru a păstra privilegiile castei politice" pe banii contribuabililor.

"USR a votat contra Guvernului Ciolacu pentru că a ascultat vocea celor care ne-au acordat încrederea. Şi foarte bine a făcut. Până acum USR nu a susţinut niciodată securistanul şi Guvernul Ciolacu. Eu cred că nu ar trebui să o facă nici acum. Nu ştiu de la cine a venit ideea de a schimba brusc şi radical atitudinea faţă de Guvernul Ciolacu. Dar ştiu sigur că nu putem să-l susţinem când vedem clar răul pe care îl face României de aproape 4 ani. În democraţie opţiunile se văd la vot. Partidele care susţin Guvernul nu votează moţiunea. Iar partidele care nu susţin Guvernul votează moţiunea. La vot nu merge cu jumătăţi de adevăr. Fie susţii, fie nu", a adăugat deputatul.

„Nu putem să aruncăm ţara în haos”

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a reiterat marţi că parlamentarii formaţiunii nu susţin moţiunea de cenzură depusă de AUR, S.O.S. România şi POT.

"Noi nu votăm acum. Am spus asta, am decis împreună colegii mei şi cu doamna preşedinte Elena Lasconi, cred că de două săptămâni. Ne uităm la tot contextul internaţional, la faptul că România are un preşedinte interimar şi am spus atunci şi spun şi acum: am fi votat dacă am fi înţeles ce se întâmplă de a doua zi după ce Ciolacu pleacă acasă şi în ce măsură se poate pune un nou Guvern pro-european, în această perioadă atât de complicată, pentru că avem o responsabilitate pentru fiecare om care îşi vede de treaba lui, munceşte şi plăteşte taxe. Nu putem să aruncăm ţara în haos", a transmis Moşteanu.

