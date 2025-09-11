Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei: „Ilie Bolojan nu face reforme, duce în derizoriu această idee. Reforma nu înseamnă să crești taxe” INTERVIU

Măsurile lui Ilie Bolojan au ajuns să fie contestate chiar de membrii importanți din USR, formațiune aflată de guvernare. Printre cei mai mari critici ai premierului PNL se numără Claudiu Năsui, ministru al Economiei în perioada decembrie 2020 - septembrie 2021. Potrivit economistului, Bolojan promovează mai degrabă o diversiune, atunci când transmite public ideea că măsurile de austeritate sunt parte a unei „reforme a statului român”.

Premierul PNL a hotărât să pună în sarcina populației generale povara deficitului, remarcă Năsui. Între timp, adevăratele reforme așteaptă la ușă, este de părere deputatul USR: eliminarea pensiilor speciale, închiderea sau suspendarea programului PNDL, desființarea unor institute și agenții etc.

Totodată, Năsui crede că nici partidul din care face parte nu mai susține cu tărie astfel de reforme, pentru că primează interesul de a-și trimite propriii membri de partid în structurile de stat. „Pleacă ai voștri, vin ai noștri” este abordarea conducerii USR, este de părere Claudiu Năsui.

În plus, fostul ministru a publicat o listă cu 178 de institute care în opinia sa, ar putea desființate, din moment ce consumă în mod nejustificat bani de la buget, listă publicată la finalul interviului.

Claudiu Năsui, critic la adresa Guvernului Bolojan: „Reformă nu înseamnă să crești taxe. Duce în derizoriu ideea de reformă”

- Ziare.com (Andi Miron): De la preluarea mandatului, Ilie Bolojan a anunțat că dorește să facă reforme. Cum priviți activitatea premierului până în acest moment?

- Claudiu Năsui: Eu cred că ceea ce se întâmplă acum nu sunt reforme. Domnul Bolojan doar folosește cuvântul „reformă”, dar nu face reforme. Reformă nu înseamnă să crești taxe. Reformă nu înseamnă să tai cheltuielile cu 30% de la ASF - reformă însemna să comasezi ASF, ANCOM și ANRE, de exemplu. Și a vorbit domnul Bolojan despre asta, dar se pare că a renunțat. Dacă vă uitați pe buget, singurele tăieri de cheltuieli care sunt semnificative la nivel bugetar sunt în educație și atât. Pensiile speciale ale magistraților sunt doar 7% din totalul pensiilor speciale și care nu vor ajuta bugetul, chiar dacă de mâine vor fi tăiate la zero. Tot ar fi puțin și oricum, chiar cu acest proiect, nu vor fi tăiate la zero. Nu există un proiect referitor la pensiile speciale de la SRI, SIE, diplomație, armată și posturi asimilate, MAI și așa mai departe.

Deci eu chiar sunt curios care este acea reformă despre care se spune că se face. Este un guvern care vorbește despre reforme, dar nu face decât creșteri de taxe. Și, din păcate, făcând asta, duce în derizoriu și ideea de reformă. Și totodată, crește AUR, dar acesta e doar un calcul politic.

Claudiu Năsui: „E greu să spui cetățenilor că nu sunt bani, dar totuși, tu, ca Guvern, să găsești 170 de milioane de lei pentru două companii private”

- Ziare.com - Premierul vorbește despre diverse „pachete” de măsuri fiscale. Până acum, avem cu certitudine tăieri de venituri ale populației prin majorări de taxe. Însă, în ce măsură vedeți oportună tăierea de cheltuieli inutile din partea statului? De exemplu, desființarea unor instituții, respectiv agenții, institute?

- Claudiu Năsui: Asta chiar ar putea ajuta. Există multiple soluții pentru eficientizarea banului public. De exemplu, schemele de afaceri pe banii statului. Săptămâna trecută, statul a dat, 100% buget de stat, 170 de milioane de lei (34 de milioane de euro) la Dacia și la Draxlmaier. E greu să spui cetățenilor că nu sunt bani, dar totuși, tu, ca Guvern, să găsești 170 de milioane de lei pentru două companii private. Asta în condițiile în care creșterea TVA-ului la cărți aduce aproximativ 20 de milioane de lei la buget, deci aproape de opt ori mai puțin.

Președintele Javier Milei, al Argentinei, nu a crescut taxe, iar Argentina era într-o situație mult mai rea decât România. Banca Centrală Argentiniană era în groapă. Nu era în situația Băncii noastre, care să aibă rezerve mari. În Argentina, Banca era pe zero rezerve și pe datorii, deci într-o situație critică. Însă, Milei a găsit soluții, fără să crească taxe, dar prin tăieri de cheltuieli.

Problema este că domnul Bolojan nu vrea să taie „PNDL - Anghel Saligny”, unde are și el niște interese, dar și alții, precum niște primari USR. De asemenea, premierul nu dorește să taie aceste scheme de afaceri pe banii statului, precum ajutoarele acordate pentru companiile cu capital privat. Apoi, nu dorește să se atingă de pensiile speciale. În aceste condiții, ajungi să tai doar de la educație.

Claudiu Năsui: „Am publicat o listă cu 178 de institute de cercetare și dezvoltare. Există salarii enorme, ale celor din conducere, mai mari decât ale șefilor de la ANCOM și de la ANRE. Și evident, mai mari decât ale premierului și președintelui”

- Ziare.com: De la nivel guvernamental se vorbește despre comasări. Reprezintă acestea o soluție?

- Claudiu Năsui: Comasările nu sunt o soluție. Prin comasări scapi maxim de câțiva oameni din conducere. Nu e rău, dar nu asta e soluția. Teoretic, am putea comasa toate instituțiile într-una singură, dar asta nu ar fi de folos.

Există o mulțime de instituții care pot fi desființate. Am publicat o listă cu 178 de institute de cercetare și dezvoltare. Să nu credeți că nu mănâncă mulți bani… Mănâncă foarte mulți bani! Există salarii colosale, enorme, ale celor din conducere, salarii chiar mai mari decât ale șefilor de la ANCOM și de la ANRE. Și evident, mai mari decât ale premierului și președintelui, acolo nici nu se mai pune problema. Astfel de institute trebuie desființate: Agenția Națională de Egalitate de Șanse (ANES), Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), cu nume foarte pompoase. Se pare că e „nevoie” de câte o agenție pentru fiecare concept de pe lumea asta. Haideți „să facem” și Agenția pentru Libertatea Presei! Iar dacă o desființăm să se spună că „ne opunem libertății presei”.

Poate fi desființată Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE). Acolo, salariile merg de la 6.000 de euro, la 12.000 de euro net pe lună, pentru atașații comerciali. Eu am vorbit despre această chestiune în campanie, partidul (USR) m-a susținut, dar acum „pleacă ai voștri, vin ai noștri”.

Un alt exemplu, tăierea salariilor la primării… Să ne aducem aminte că angajații de pe primărie pot fi foarte ușor mutați pe companie. Asta a zis-o și Bolojan. De asta sunt unele primării cu puțini angajați raportați la numărul de locuitori, iar altele, cu mulți angajați. Cele care au puțini angajați și-au făcut companii de apă, de salubritate, de pază, de întreținerea parcurilor, pentru cimitire etc. Și-au făcut companii, și-au montat angajații acolo și pare că are cheltuieli mici cu personalul. Practic, se mută banii de la personal, la bunuri și servicii, atât. Eu nu cred că domnul Bolojan nu s-a gândit la aceste lucruri. De fapt, cred că nu-și dorește să facă reforme.

Deci nu avem reforme, acum. Avem doar creșteri de taxe. Discursul este că „trebuie să facem reforme”, dar nu există reforme.

Ziare.com: Revenind la lista publicată de dvs., cu cele 178 de institute pe care le considerați cu o activitate mai degrabă nejustificată, ce propuneți? Considerați că trebuie desființate? Ori trebuie transferate atribuțiile lor integral, ori parțial către alte entități?

- Claudiu Năsui: Trebuie desființate o bună parte dintre ele. Măcar două treimi dintre acestea. Atribuțiile acestor institute nu trebuie preluate de nimeni. Nu este nevoie de cercetare pentru pajiști, de exemplu. Este în regulă dacă nu facem cercetare pentru cartofi, este în regulă dacă nu mai plătim atâția șefi, pentru că ei iau cei mai mulți bani.

- Ziare.com: Referitor la aceste 178 de instituții, aveți o evidență a numărului de angajați și a salariilor lunare?

- Claudiu Năsui: Le cer salariile, contractele colective de muncă. Unele instituții ne dau aceste informații, altele nu. Dacă refuză să ofere aceste informații, le dau în judecată privind problemele referitoare la transparență. Uneori câștig, alteori nu. Argumentul acestor institute, lipsite de transparență, argumentează că sunt finanțate din venituri proprii. Doar că acele venituri proprii sunt granturi pe care le câștigă de la Ministerul Cercetării, care are buget de stat. Cei de la Institutul de Amenajări și Cercetări Silvice (ICAS), de exemplu, au păduri în administrare. Vând lemne. Păi ale cui sunt acele lemne, de fapt? Nu ale statului?

Claudiu Năsui: „Nu e nevoie de un minister al Economiei”

- Ziare.com: Dar despre Ministerul Economiei, instituție pe care ați condus-o, ce spuneți? Cum priviți activitatea ei, în prezent?

- Claudiu Năsui: Nu este nevoie de un minister al Economiei, care acum face două mari lucruri: schemele de ajutor de stat, care nu ar trebui să se facă după mine - acordate pentru diverse companii private, care în general fac lobby și al doilea lucru, administrarea unor companii de stat care iarăși, după mine ar trebui toate privatizate. Nu există niciun motiv pentru ca statul să rămână proprietar. Când proprietatea e de stat, nu ai un proprietar care să se uite atent, să vegheze asupra a ceea ce se întâmplă în companie, pe termen lung. OK, mai vine câte un ministru, dar care nu va ocupa acea funcție o perioadă prea mare, de exemplu vreo zece ani.

Lista publicată de către Claudiu Năsui

Lista fostului ministru cuprinde următoarele instituții:

1. Institutul de Cercetare a Calității Vieții

2. Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

3. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

4. Institutul de Drept Public și Științe Administrative al României

5. Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale

6. Institutul de Sociologie

7. Institutul de Etnografie și Folclor

8. Institutul Limbii Romane

9. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale

10. Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare

11. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști

12. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor

13. Institutul de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahar și Substanțelor Dulci

14. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole

15. Casa Oamenilor de Știință

16. Centrul de Cercetări Financiare și Monetare al Academiei Romane

17. Institutul de Speologie

18. Institutul de Studii Sud-Est Europene

19. Institut pentru Prognoză Economică

20. Centrul de Informare și Documentare Economică

21. Institutul de Economie Agrară

22. Institutul de Economie Mondială

23. Institutul de Economie Națională

24. Institutul Național de Cercetări Economice

25. Centrul de Economia Industriei și Serviciilor

26. Centrul de Economie Montană

27. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie

28. Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurala

29. Institutul de Cercetări Socio-Umane

30. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor

31. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor

32. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica Pescuit și Acvacultura

33. Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată

34. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Încercări de Materiale

35. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

36. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii

37. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică

38. Institutul Național de Cercetare -Dezvoltare pentru Ecologie Industrială

39. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnică

40. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică

41. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie

42. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism

43. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică

44. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală

45. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare

46. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă

47. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației

48. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Științelor Biomedicale

49. Institutul Geologic al României

50. Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale

51. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă

52. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială

53. Institutul de Științe Spațiale

54. Institutul Astronomic

55. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină

56. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice

57. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare

58. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare

59. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică

60. Institutul de Cercetări Biologice

61. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă

62. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură

63. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie

64. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

65. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie

66. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară

67. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

68. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului

69. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării"

70. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului

71. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica și Tehnica Măsurării

72. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină

73. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare

74. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată

75. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr

76. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică

77. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare

78. Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică

79. Centrul European de Studii în Probleme Etnice

80. Centrul de Cercetare Documentare și Promovare "Constantin Brâncuși"

81. Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială

82. Institutul Bucovina

83. Institutul de Antropologie

84. Institutul de Arheologie

85. Institutul de Biochimie

86. Institutul de Biologie

87. Institutul de Chimie

88. Institutul de Chimie Fizică

89. Institutul de Chimie Macromoleculară

90. Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară

91. Institutul de Biologie și Patologie Celulară

92. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură

93. Institutul de Cercetări Juridice

94. Institutul de Filozofie și Psihologie al Academiei Române

95. Institutul de Fizică Atomică

96. Institutul de Geodinamică

97. Institutul de Geografie

98. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

99. Institutul de Istoria Artei

100. Institutul de Istorie a Religiilor

101. Institutul de Istorie

102. Institutul de Istorie și Teorie Literară

103. Institutul de Lingvistică

104. Institutul de Matematică

105. Institutul de Mecanica Solidelor

106. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură

107. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație

108. Institutul de Cercetare-Dezvoltare și Inovare Politehnică

109. Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică

110. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetica și Resurse Montane

111. Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură

112. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură

113. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticolă

114. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură

115. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa

116. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu

117. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă

118. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila

119. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea

120. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei

121. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni

122. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Simnic - Craiova

123. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava

124. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman

125. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea

126. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda

127. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian

128. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc

129. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad

130. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu

131. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia

132. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș

133. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți

134. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Secuieni Bacău

135. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură

136. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău

137. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet

138. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța

139. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași

140. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj

141. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație Bujoru

142. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație Iași

143. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Minis

144. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar

145. Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Mărculești

146. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin

147. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Motoc"

148. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor

149. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri

150. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură

151. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură

152. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani

153. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești

154. Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa

155. Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă

156. Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă Dolj

157. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui

158. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Timișoara

159. Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole

160. Institutul de Virusologie

161. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură

162. Institutul Național de Cercetare pentru Sport

163. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară

164. Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

165. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România

166. Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului

167. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

168. Institutul pentru Tehnologii Avansate

169. Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje

170. Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu"

171. Unitatea Militară 02512M - Centrul de Cercetare și Inovare pentru Forțele Navale

172. Centrul de Cercetări Biologice Jibou

173. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori Bios

174. Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare

175. Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989

176. Institutul Român pentru Drepturile Omului

177. Editura Academiei Române

178. Revista Academică

