Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei: „Ilie Bolojan nu face reforme, duce în derizoriu această idee. Reforma nu înseamnă să crești taxe” INTERVIU

Măsurile lui Ilie Bolojan au ajuns să fie contestate chiar de membrii importanți din USR, formațiune aflată de guvernare. Printre cei mai mari critici ai premierului PNL se numără Claudiu Năsui, ministru al Economiei în perioada decembrie 2020 - septembrie 2021. Potrivit economistului, Bolojan promovează mai degrabă o diversiune, atunci când transmite public ideea că măsurile de austeritate sunt parte a unei „reforme a statului român”.
Premierul PNL a hotărât să pună în sarcina populației generale povara deficitului, remarcă Năsui. Între timp, adevăratele reforme așteaptă la ușă, este de părere deputatul USR: eliminarea pensiilor speciale, închiderea sau suspendarea programului PNDL, desființarea unor institute și agenții etc.
Totodată, Năsui crede că nici partidul din care face parte nu mai susține cu tărie astfel de reforme, pentru că primează interesul de a-și trimite propriii membri de partid în structurile de stat. „Pleacă ai voștri, vin ai noștri” este abordarea conducerii USR, este de părere Claudiu Năsui.
În plus, fostul ministru a publicat o listă cu 178 de institute care în opinia sa, ar putea desființate, din moment ce consumă în mod nejustificat bani de la buget, listă publicată la finalul interviului.
- Ziare.com (Andi Miron): De la preluarea mandatului, Ilie Bolojan a anunțat că dorește să facă reforme. Cum priviți activitatea premierului până în acest moment?
- Claudiu Năsui: Eu cred că ceea ce se întâmplă acum nu sunt reforme. Domnul Bolojan doar folosește cuvântul „reformă”, dar nu face reforme. Reformă nu înseamnă să crești taxe. Reformă nu înseamnă să tai cheltuielile cu 30% de la ASF - reformă însemna să comasezi ASF, ANCOM și ANRE, de exemplu. Și a vorbit domnul Bolojan despre asta, dar se pare că a renunțat. Dacă vă uitați pe buget, singurele tăieri de cheltuieli care sunt semnificative la nivel bugetar sunt în educație și atât. Pensiile speciale ale magistraților sunt doar 7% din totalul pensiilor speciale și care nu vor ajuta bugetul, chiar dacă de mâine vor fi tăiate la zero. Tot ar fi puțin și oricum, chiar cu acest proiect, nu vor fi tăiate la zero. Nu există un proiect referitor la pensiile speciale de la SRI, SIE, diplomație, armată și posturi asimilate, MAI și așa mai departe.
Deci eu chiar sunt curios care este acea reformă despre care se spune că se face. Este un guvern care vorbește despre reforme, dar nu face decât creșteri de taxe. Și, din păcate, făcând asta, duce în derizoriu și ideea de reformă. Și totodată, crește AUR, dar acesta e doar un calcul politic.
- Ziare.com - Premierul vorbește despre diverse „pachete” de măsuri fiscale. Până acum, avem cu certitudine tăieri de venituri ale populației prin majorări de taxe. Însă, în ce măsură vedeți oportună tăierea de cheltuieli inutile din partea statului? De exemplu, desființarea unor instituții, respectiv agenții, institute?
- Claudiu Năsui: Asta chiar ar putea ajuta. Există multiple soluții pentru eficientizarea banului public. De exemplu, schemele de afaceri pe banii statului. Săptămâna trecută, statul a dat, 100% buget de stat, 170 de milioane de lei (34 de milioane de euro) la Dacia și la Draxlmaier. E greu să spui cetățenilor că nu sunt bani, dar totuși, tu, ca Guvern, să găsești 170 de milioane de lei pentru două companii private. Asta în condițiile în care creșterea TVA-ului la cărți aduce aproximativ 20 de milioane de lei la buget, deci aproape de opt ori mai puțin.
Președintele Javier Milei, al Argentinei, nu a crescut taxe, iar Argentina era într-o situație mult mai rea decât România. Banca Centrală Argentiniană era în groapă. Nu era în situația Băncii noastre, care să aibă rezerve mari. În Argentina, Banca era pe zero rezerve și pe datorii, deci într-o situație critică. Însă, Milei a găsit soluții, fără să crească taxe, dar prin tăieri de cheltuieli.
Problema este că domnul Bolojan nu vrea să taie „PNDL - Anghel Saligny”, unde are și el niște interese, dar și alții, precum niște primari USR. De asemenea, premierul nu dorește să taie aceste scheme de afaceri pe banii statului, precum ajutoarele acordate pentru companiile cu capital privat. Apoi, nu dorește să se atingă de pensiile speciale. În aceste condiții, ajungi să tai doar de la educație.
- Ziare.com: De la nivel guvernamental se vorbește despre comasări. Reprezintă acestea o soluție?
- Claudiu Năsui: Comasările nu sunt o soluție. Prin comasări scapi maxim de câțiva oameni din conducere. Nu e rău, dar nu asta e soluția. Teoretic, am putea comasa toate instituțiile într-una singură, dar asta nu ar fi de folos.
Există o mulțime de instituții care pot fi desființate. Am publicat o listă cu 178 de institute de cercetare și dezvoltare. Să nu credeți că nu mănâncă mulți bani… Mănâncă foarte mulți bani! Există salarii colosale, enorme, ale celor din conducere, salarii chiar mai mari decât ale șefilor de la ANCOM și de la ANRE. Și evident, mai mari decât ale premierului și președintelui, acolo nici nu se mai pune problema. Astfel de institute trebuie desființate: Agenția Națională de Egalitate de Șanse (ANES), Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), cu nume foarte pompoase. Se pare că e „nevoie” de câte o agenție pentru fiecare concept de pe lumea asta. Haideți „să facem” și Agenția pentru Libertatea Presei! Iar dacă o desființăm să se spună că „ne opunem libertății presei”.
Poate fi desființată Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE). Acolo, salariile merg de la 6.000 de euro, la 12.000 de euro net pe lună, pentru atașații comerciali. Eu am vorbit despre această chestiune în campanie, partidul (USR) m-a susținut, dar acum „pleacă ai voștri, vin ai noștri”.
Un alt exemplu, tăierea salariilor la primării… Să ne aducem aminte că angajații de pe primărie pot fi foarte ușor mutați pe companie. Asta a zis-o și Bolojan. De asta sunt unele primării cu puțini angajați raportați la numărul de locuitori, iar altele, cu mulți angajați. Cele care au puțini angajați și-au făcut companii de apă, de salubritate, de pază, de întreținerea parcurilor, pentru cimitire etc. Și-au făcut companii, și-au montat angajații acolo și pare că are cheltuieli mici cu personalul. Practic, se mută banii de la personal, la bunuri și servicii, atât. Eu nu cred că domnul Bolojan nu s-a gândit la aceste lucruri. De fapt, cred că nu-și dorește să facă reforme.
Deci nu avem reforme, acum. Avem doar creșteri de taxe. Discursul este că „trebuie să facem reforme”, dar nu există reforme.
Ziare.com: Revenind la lista publicată de dvs., cu cele 178 de institute pe care le considerați cu o activitate mai degrabă nejustificată, ce propuneți? Considerați că trebuie desființate? Ori trebuie transferate atribuțiile lor integral, ori parțial către alte entități?
- Claudiu Năsui: Trebuie desființate o bună parte dintre ele. Măcar două treimi dintre acestea. Atribuțiile acestor institute nu trebuie preluate de nimeni. Nu este nevoie de cercetare pentru pajiști, de exemplu. Este în regulă dacă nu facem cercetare pentru cartofi, este în regulă dacă nu mai plătim atâția șefi, pentru că ei iau cei mai mulți bani.
- Ziare.com: Referitor la aceste 178 de instituții, aveți o evidență a numărului de angajați și a salariilor lunare?
- Claudiu Năsui: Le cer salariile, contractele colective de muncă. Unele instituții ne dau aceste informații, altele nu. Dacă refuză să ofere aceste informații, le dau în judecată privind problemele referitoare la transparență. Uneori câștig, alteori nu. Argumentul acestor institute, lipsite de transparență, argumentează că sunt finanțate din venituri proprii. Doar că acele venituri proprii sunt granturi pe care le câștigă de la Ministerul Cercetării, care are buget de stat. Cei de la Institutul de Amenajări și Cercetări Silvice (ICAS), de exemplu, au păduri în administrare. Vând lemne. Păi ale cui sunt acele lemne, de fapt? Nu ale statului?
- Ziare.com: Dar despre Ministerul Economiei, instituție pe care ați condus-o, ce spuneți? Cum priviți activitatea ei, în prezent?
- Claudiu Năsui: Nu este nevoie de un minister al Economiei, care acum face două mari lucruri: schemele de ajutor de stat, care nu ar trebui să se facă după mine - acordate pentru diverse companii private, care în general fac lobby și al doilea lucru, administrarea unor companii de stat care iarăși, după mine ar trebui toate privatizate. Nu există niciun motiv pentru ca statul să rămână proprietar. Când proprietatea e de stat, nu ai un proprietar care să se uite atent, să vegheze asupra a ceea ce se întâmplă în companie, pe termen lung. OK, mai vine câte un ministru, dar care nu va ocupa acea funcție o perioadă prea mare, de exemplu vreo zece ani.
Lista fostului ministru cuprinde următoarele instituții:
1. Institutul de Cercetare a Calității Vieții
2. Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
3. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
4. Institutul de Drept Public și Științe Administrative al României
5. Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale
6. Institutul de Sociologie
7. Institutul de Etnografie și Folclor
8. Institutul Limbii Romane
9. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
10. Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare
11. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști
12. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor
13. Institutul de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahar și Substanțelor Dulci
14. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole
15. Casa Oamenilor de Știință
16. Centrul de Cercetări Financiare și Monetare al Academiei Romane
17. Institutul de Speologie
18. Institutul de Studii Sud-Est Europene
19. Institut pentru Prognoză Economică
20. Centrul de Informare și Documentare Economică
21. Institutul de Economie Agrară
22. Institutul de Economie Mondială
23. Institutul de Economie Națională
24. Institutul Național de Cercetări Economice
25. Centrul de Economia Industriei și Serviciilor
26. Centrul de Economie Montană
27. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie
28. Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurala
29. Institutul de Cercetări Socio-Umane
30. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor
31. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor
32. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica Pescuit și Acvacultura
33. Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată
34. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Încercări de Materiale
35. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
36. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii
37. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică
38. Institutul Național de Cercetare -Dezvoltare pentru Ecologie Industrială
39. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnică
40. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică
41. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie
42. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism
43. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică
44. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală
45. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare
46. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă
47. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației
48. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Științelor Biomedicale
49. Institutul Geologic al României
50. Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale
51. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
52. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială
53. Institutul de Științe Spațiale
54. Institutul Astronomic
55. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină
56. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice
57. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare
58. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare
59. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică
60. Institutul de Cercetări Biologice
61. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă
62. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură
63. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie
64. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice
65. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie
66. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară
67. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
68. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului
69. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării"
70. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului
71. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica și Tehnica Măsurării
72. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină
73. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare
74. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată
75. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr
76. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică
77. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare
78. Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică
79. Centrul European de Studii în Probleme Etnice
80. Centrul de Cercetare Documentare și Promovare "Constantin Brâncuși"
81. Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială
82. Institutul Bucovina
83. Institutul de Antropologie
84. Institutul de Arheologie
85. Institutul de Biochimie
86. Institutul de Biologie
87. Institutul de Chimie
88. Institutul de Chimie Fizică
89. Institutul de Chimie Macromoleculară
90. Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară
91. Institutul de Biologie și Patologie Celulară
92. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură
93. Institutul de Cercetări Juridice
94. Institutul de Filozofie și Psihologie al Academiei Române
95. Institutul de Fizică Atomică
96. Institutul de Geodinamică
97. Institutul de Geografie
98. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc
99. Institutul de Istoria Artei
100. Institutul de Istorie a Religiilor
101. Institutul de Istorie
102. Institutul de Istorie și Teorie Literară
103. Institutul de Lingvistică
104. Institutul de Matematică
105. Institutul de Mecanica Solidelor
106. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură
107. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație
108. Institutul de Cercetare-Dezvoltare și Inovare Politehnică
109. Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică
110. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetica și Resurse Montane
111. Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură
112. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură
113. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticolă
114. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură
115. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa
116. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu
117. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
118. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila
119. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea
120. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei
121. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni
122. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Simnic - Craiova
123. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava
124. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman
125. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea
126. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda
127. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian
128. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc
129. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad
130. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu
131. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia
132. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș
133. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți
134. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Secuieni Bacău
135. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură
136. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău
137. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet
138. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța
139. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași
140. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj
141. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație Bujoru
142. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație Iași
143. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Minis
144. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar
145. Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Mărculești
146. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin
147. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Motoc"
148. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor
149. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri
150. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură
151. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură
152. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani
153. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești
154. Stațiunea de Cercetări Sericicole Băneasa
155. Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă
156. Stațiunea de Dezvoltare Pomicolă Dolj
157. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui
158. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Timișoara
159. Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole
160. Institutul de Virusologie
161. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură
162. Institutul Național de Cercetare pentru Sport
163. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară
164. Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală
165. Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România
166. Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului
167. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
168. Institutul pentru Tehnologii Avansate
169. Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje
170. Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu"
171. Unitatea Militară 02512M - Centrul de Cercetare și Inovare pentru Forțele Navale
172. Centrul de Cercetări Biologice Jibou
173. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori Bios
174. Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare
175. Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989
176. Institutul Român pentru Drepturile Omului
177. Editura Academiei Române
178. Revista Academică