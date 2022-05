Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat marți, 3 mai, că respinge o potențială revenire la guvernare alături de fostul lider al PNL Florin Cîțu.

”Florin Cîţu a avut o oportunitate istorică, să întruchipeze speranţa în România şi să conducă un guvern reformator, care chiar să reformeze statul român. Părea că este ceea ce trebuie, era o aripă reformatoare a PNL-ului, era mai degrabă liberal în gândire, contrar unor colegi de-ai lui şi a ales să facă totul praf, cu un comportament care este nedemn. Eu resping ferm orice apropiere de Florin Cîţu, adică orice revenire potenţială a USR-ului la guvernare nu se va face în niciun caz cu Florin Cîţu”, a spus Năsui marți seară, la Profit TV.

Întrebat dacă USR ar colabora cu PNL, fostul ministru a precizat că acest lucru ar putea fi decis doar în urma unei discuții serioase. ”Depinde ce ne angajăm să facem. Ultima oară, am avut mai multe angajamente, precum zero taxe pe salariul minim, şi, odată agreate, au fost abandonate. În funcţie de programul de guvernare, în niciun caz nu vom mai fi de acord să facem lucrurile în viitor, de la anul. Când vrei să faci o reformă o faci din prima, cu un guvern care să vrea să facă reforme”, a precizat el.

Despre o posibilă colaborare cu actualul preşedinte PNL, premierul Nicolae Ciucă, Năsui a răspuns: ”Personal, am colaborat foarte bine cu domnul Ciucă, singura condiţie pe care am pus-o PNL a fost să nu fie domnul Cîţu. PNL a ales să nu fie Cîţu, dar să guverneze cu PSD. Problema nu este o persoană, în afară de Cîţu care s-a dovedit un dezastru ca premier, ci nişte idei care ne-ar aduce la masă, dacă am putea să reducem talia acestui stat obez şi birocraţia, ne-ar aduce la masă astfel de reforme”, a mai spus Claudiu Năsui.

Cu o zi înainte, președintele Senatului, Florin Cîțu, a declarat că ar mai colabora în viitor cu USR. ”Cred că a doua oară o să facem mai bine amândoi”, a spus fostul lider PNL la Digi24.