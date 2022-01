Fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui a reclamat vineri, 14 ianuarie, corupție din România și faptul că, în continuare, mari companii de stat sunt căpușate.

”Căpuşarea companiilor de stat continuă în fiecare zi. Aceste companii sunt ale tuturor şi deci ale nimănui. Aşa că politicienii şi acoliţii lor fură nestingherit din ele. Tot ce se schimbă este periodic politicianul care fură. Dar de 32 de ani, fix aşa au funcţionat.

Ieri DNA a depistat un jaf de 256 milioane de lei la compania de stat Economat. O companie a primăriei sectorului 5”, a scris Năsui.

Fostul ministru al USR afirmă că, pentru a avea un ordin de mărime, tot bugetul DNA pe anul 2022 este de 205 milioane, ”adică cu 50 de milioane mai mic decât acest tun”, pentru că ”a fost tăiat faţă de anul trecut, anti-corupţia nu e o prioritate PSD-PNL”.

”Cum se dau astfel de tunuri? Simplu: firme controlate de clanul lor achiziţionau diverse produse la preţul normal după care le vindeau la preţuri de zeci de ori mai mari către Economat. Apoi Economat le revindea la preţ umflat către toate instituţiile din sectorul 5. Profit garantat, totul pe banii contribuabililor. Capsatoare de 2.59 lei revândute la 81.6 de lei, de peste 30 ori mai mult. Agende, bomboane, chiar şi măşti sau dezinfectante destinate copiilor din şcolile publice. Toate la supra preţ. Nu conta că erau neconforme, contau doar sutele de milioane de lei pe care le furau din banii contribuabililor”, spune Claudiu Năsui.

Ads

Fostul ministru al Economiei arată că ”s-a uitat din curiozitate pe cifrele companiei Economat”.

”Are peste 200 de angajaţi şi de peste 10 ani nu a avut niciodată măcar un an profit. Nici măcar pe 0 nu a ieşit vreodată. Numai pierderi de zeci de milioane. Statul român are sute de astfel de companii aflate an de an pe pierderi imense decontate de contribuabili. Asta e pe lângă tunul de sute de milioane depistat de DNA. De ce continuăm să pompăm banii contribuabililor în aceste găuri negre? Pentru că decizia este în mâinile aceloraşi persoane care numesc oamenii în consiliile lor de administraţie. De ce şi-ar închide singuri propriile robinete de bani publici? Aceeaşi clasă politică le controlează şi căpuşează de 30 de ani”, spune Năsui.

El continuă: ”Fix ce vedem la Economat se întâmplă şi la companiile de stat naţionale precum Tarom, CFR sau Poşta română. În ministerul economiei am supărat multă lume refuzând să finanţez găurile negre. Anul acesta, PSD-PNL au prevăzut să le dea 200 de milioane de lei şi numesc asta „investiţii”. Investiţii din banii noştri în buzunarelor lor”, mai afirmă Năsui.

Ads