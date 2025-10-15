De ce vrea Claudiu Năsui „înghețarea” salariului minim de anul viitor. „Nu va ajuta România, dar va ajuta bugetul de stat”

Deputatul USR Claudiu Năsui este de părere că salariul minim pe economie ar trebui înghețat anul viitor deoarece, crede el, „este folosit ca armă fiscală, pentru a extrage mai mulți bani din taxele pe salarii în România”. Fostul ministru al Economiei spune că o creștere a salariului minim „va face și mai mari taxele” și va ajuta bugetul de stat.

„România este lideră în Europa într-un clasament foarte rușinos, al celor mai mari taxe pe salariile mici, mai ales pe salariul minim. Nimeni în Europa nu taxează salariul minim cât taxează România. Tocmai de aceea, Guvernul folosește acest salariu minim pentru a-și crește veniturile”, a spus Năsui la Rfi.

El este de părere că în societate s-a creat un fenomen cunoscut și de ANAF și ITM, „faimoasa muncă la gri.”

„Dacă întrebați un francez despre munca la gri, nu știe ce-i aia, știe ce-i munca la negru, știe ce-i munca la alb, dar munca la gri nu știe ce e, pentru că taxele în Franța pe salariile mici nu sunt atât de mari, nu rentează să angajezi pe cineva la gri, adică să-l plătești oficial cu salariul minim și restul să i-l dai ilegal în plic, deci trebuie spus, e ilegal, dar e o practică”, a mai spus Năsui.

Claudiu Năsui adaugă faptul că taxele sunt foarte mari, iar creșterea salariului minim le va crește și mai mult, fapt care „nu ajută” România, dar va ajuta bugetul de stat.

Ads