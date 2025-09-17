Un fost ministru USR avertizează că au crescut cheltuielile Guvernului Bolojan. "Antreprenorii și mediul privat au fost mințiți și duc tot greul"

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, atrage atenția asupra cheltuielilor guvernului Bolojan. În august, în ciuda creșterii taxelor, statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar singurele reduceri semnificative au fost la educație, în timp ce deficitul continuă să crească.

"Cifrele arată o realitate foarte diferită de propagandă. În luna august, prima lună cu taxele crescute ale guvernului Bolojan, cheltuielile statului cresc mai mult decât veniturile cu tot cu creșterile de taxe. Cheltuielile totale în luna august au fost de 59 miliarde de lei (față de 54 mld. anul trecut). Veniturile totale în luna august au fost de 49 miliarde de lei (față de 44 mld. anul trecut). Cheltuielile statului, deci, nu doar că nu scad, ci cresc în continuare", a transmis Năsui.

Fostul ministru spune că realitatea e sumbră în privința raportului dintre venituri și cheltuieli.

"Guvernul a luat într-adevăr bani mai mulți prin creșterile de taxe. Cu 3,5 mld. lei mai mult decât anul trecut. Dar pe partea de cheltuieli, a cheltuit cu... 6 mld. lei mai mult decât anul trecut. În traducere: cheltuielile au crescut cu aproape dublul decât au crescut încasările din creșterile de taxe.

Dacă facem o analiză pe domenii, vedem că mici scăderi de cheltuieli au avut într-adevăr loc. Mai știți conferințele de presă din luna august cu declarații pompoase despre diverse tăieri? Acele tăieri au fost infime la scara deficitului bugetar.

Singurul loc unde guvernul Bolojan a făcut tăieri semnificative este la educație. În condițiile astea, nu poate fi vorba nici de reducere a deficitului, nici de relansare economică. Antreprenorii și mediul privat au fost mințiți și duc tot greul. Și tot degeaba pentru că cheltuielile cresc mai mult decât creșterile de taxe", a mai spus Năsui.

