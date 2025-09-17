Un fost ministru USR avertizează că au crescut cheltuielile Guvernului Bolojan. "Antreprenorii și mediul privat au fost mințiți și duc tot greul"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 08:50
1050 citiri
Un fost ministru USR avertizează că au crescut cheltuielile Guvernului Bolojan. "Antreprenorii și mediul privat au fost mințiți și duc tot greul"
Cheltuielile Guvernului României sunt tot mai mari - FOTO gov.ro

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, atrage atenția asupra cheltuielilor guvernului Bolojan. În august, în ciuda creșterii taxelor, statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar singurele reduceri semnificative au fost la educație, în timp ce deficitul continuă să crească.

"Cifrele arată o realitate foarte diferită de propagandă. În luna august, prima lună cu taxele crescute ale guvernului Bolojan, cheltuielile statului cresc mai mult decât veniturile cu tot cu creșterile de taxe. Cheltuielile totale în luna august au fost de 59 miliarde de lei (față de 54 mld. anul trecut). Veniturile totale în luna august au fost de 49 miliarde de lei (față de 44 mld. anul trecut). Cheltuielile statului, deci, nu doar că nu scad, ci cresc în continuare", a transmis Năsui.

Fostul ministru spune că realitatea e sumbră în privința raportului dintre venituri și cheltuieli.

"Guvernul a luat într-adevăr bani mai mulți prin creșterile de taxe. Cu 3,5 mld. lei mai mult decât anul trecut. Dar pe partea de cheltuieli, a cheltuit cu... 6 mld. lei mai mult decât anul trecut. În traducere: cheltuielile au crescut cu aproape dublul decât au crescut încasările din creșterile de taxe.

Dacă facem o analiză pe domenii, vedem că mici scăderi de cheltuieli au avut într-adevăr loc. Mai știți conferințele de presă din luna august cu declarații pompoase despre diverse tăieri? Acele tăieri au fost infime la scara deficitului bugetar.

Singurul loc unde guvernul Bolojan a făcut tăieri semnificative este la educație. În condițiile astea, nu poate fi vorba nici de reducere a deficitului, nici de relansare economică. Antreprenorii și mediul privat au fost mințiți și duc tot greul. Și tot degeaba pentru că cheltuielile cresc mai mult decât creșterile de taxe", a mai spus Năsui.

Bolojan spune că nu a avut funcție mai grea decât cea de premier. "Nu poți să faci reforme uitându-te în permanență la sondaje" VIDEO
Bolojan spune că nu a avut funcție mai grea decât cea de premier. "Nu poți să faci reforme uitându-te în permanență la sondaje" VIDEO
Premierul Ilie Bolojan insistă că reformele necesare nu mai pot fi amânate, inclusiv cea a administrației publice locale. El a recunoscut într-un interviu de marți, 16 septembrie, că...
„Ce notă acordați relației cu Nicușor Dan?”. Răspunsul premierului Ilie Bolojan
„Ce notă acordați relației cu Nicușor Dan?”. Răspunsul premierului Ilie Bolojan
Marți seara, 16 septembrie, premierul Ilie Bolojan a fost provocat să vorbească despre relația cu Nicușor Dan, președintele României. Oficialul de la Palatul Victoria a explicat că nu...
#Claudiu Nasui, #cheltuieli, #guvernul bolojan , #Stiri Claudiu Nasui
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Simptomele infectiei cu Candida Auris, ciuperca rezistenta care se raspandeste rapid in Europa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Un roman "nu mai are viata" la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: "Cel mai urat lucru pe care poti sa-l zici cuiva"

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lider PSD, contestatar al lui Paul Stănescu: „Fac reformă. Nu trebuie să vină cineva de la București să îmi spună cum să o fac”
  2. Implicațiile dosarului Călin Georgescu. Un politolog cere audierea în Parlament a lui Ciolacu, Ciucă, Iohannis și a șefilor serviciilor
  3. Rusia respinge acuzațiile de implicare în alegerile din România, în favoarea lui Călin Georgescu. Kremlinul compară situația cu cea din SUA
  4. Bolojan spune că nu a avut funcție mai grea decât cea de premier. "Nu poți să faci reforme uitându-te în permanență la sondaje" VIDEO
  5. Ședință decisivă în coaliție, după criticile repetate ale PSD. Bolojan spune că nu folosește amenințarea cu demisia ca formă de presiune, dar nici nu renunță la reformele propuse
  6. Un fost ministru USR avertizează că au crescut cheltuielile Guvernului Bolojan. "Antreprenorii și mediul privat au fost mințiți și duc tot greul"
  7. Călin Georgescu este așteptat la poliție. Este prima apariție după trimiterea în judecată a fostului candidat. Ce a spus avocatul său
  8. Ilie Bolojan merge la Bruxelles să dea explicații oficialilor europeni pentru minciunile fostului guvern. "Nu îmi pot permite să mă duc cu lucruri care nu sunt reale"
  9. Simion aplică rețeta lui Dragnea, din 2018. Ce șanse de succes are? Politolog: „O tentativă de victimizare”
  10. Cum a devenit Diana Șoșoacă irelevantă pentru „suveraniști”. Dezavantajul major al eurodeputatei extremiste. „Posibil ca SOS să nu mai prindă următorul Parlament”