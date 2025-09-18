Năsui (USR): ”E greu să le spui primarilor ”Trebuie să strângeți cureaua!”, când tu, Guvernul, nu ai strâns-o”

Dacă cere o scădere a cheltuielilor la nivel local, Guvernul ar trebui să dea exemplu, consideră deputatul USR și fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui. Într-o intervenție la RFI de joi, 18 septembrie, el a explicat că reducerea personalului din administrația publică locală nu se traduce neapărat în cheltuieli mai mici, deoarece aceiași angajați ar putea ajunge la companii cu contracte cu Primăria, crescând cheltuielile pentru servicii în ponderea bugetului local.

„În opinia mea, nu ar trebui să ne concentrăm numai pe cheltuielile de personal, ci pe cheltuielile în general, pentru că, dacă reduci numai cheltuielile de personal, ce se poate întâmpla este ca o primărie să-și mute pur și simplu oamenii de pe statul de plată al primăriei în statul de plată al companiilor din subordinea primăriei și atunci, practic, să schimbe banii de la cheltuieli de personal înspre bunuri și servicii; aceiași bani se cheltuiesc, aceiași oameni sunt angajați, nu s-a întâmplat nici o schimbare, decât una de cosmetizare contabilă”, a avertizat Claudiu Năsui la RFI.

Claudiu Năsui consideră că reforma administrației publice locale ar trebui să însemne, de fapt, altceva: „În primul rând, ar trebui să însemne o descentralizare mai mare, descentralizarea însemnând să nu-ți mai vină fondurile de la centru. Când îți vin fondurile de la centru, oamenii sunt mai nepăsători la nivel local și atunci o să aleagă mai degrabă un primar conectat la centru, care să poată să atragă mai mulți bani, decât un primar gospodar (...). Să fie o finanțare pe locuitor, de exemplu, sau după niște criterii obiective și să nu mai depindă de bunul plac al politicienilor de la centru”.

Fostul ministru USR al Economiei precizează că „oricum, pe lângă reformă, noi trebuie să facem și reducerea aceasta de cheltuieli (...). E de bun simț să faci reduceri de cheltuieli inclusiv la local, dar trebuie să se vadă reducerea asta de cheltuieli și la Guvernul central. Dacă nu le faci pe alea la Guvernul central, e mai greu să convingi apoi primarii, să le spui că trebuie să strângeți cureaua, când tu, la rândul tău, nu ai strâns-o. Aici, ar trebui Guvernul să dea un exemplu”.

