Claudiu Năsui, după demisia în bloc a miniștrilor USR-PLUS: ”Este o zi în care arătăm că politica se poate face şi altfel”

"Este astăzi o zi bună pentru România, o zi în care putem să fim optimişti, este o zi în care pentru prima dată, cred că în 31 de ani de istorie a României, un partid politic spune clar, ferm şi răspicat NU hoţiei, NU corupţiei, NU unui tun potenţial de 50 de miliarde de lei şi spune lucrurile acestea nu doar retoric, nu doar pe Facebook sau în presă , o spune şi la nivelul acţiunii, prin a retrage sprijinul Guvernului care face lucrul acesta.Este o zi în care arătăm că politica se poate face şi altfel, o zi în care speranţa pe care a adus-o USR PLUS în politică supravieţuieşte. Deşi orice guvernare presupune şi compromisuri, unele linii roşii sunt de netrecut şi nu le-am trecut.Timp de 31 de ani, în România clasa politică a fost compusă aproximativ din aceiaşi oameni, aceleaşi partide, sau aceiaşi oameni care se duceau de la un partid la altul şi care se duc în continuare. Aceeaşi clasă politică care s-a autoreînnoit, ba veneau unii şi plecau alţii, apoi iarăşi veneau ceilalţi şi tot aşa. USR PLUS a refuzat să facă parte din această horă, această horă care de fapt îi lăsa doar pe o mână de oameni cu pixul banilor şi cu butoanele de cheltuit bani publici, bani ai contribuabililor, ai dumnevoastră, banii contribuabililor români care muncesc şi plătesc taxe şi impozite în ţara aceasta ", a spus Năsui.Unul dintre primele proiecte la minister a fost să facă publice toate contractele cu statul, spune Năsui, precizând că Ministerul Economiei este primul care a demarat un astfel de proiect început în România."Timp de zeci de ani acest sistem a funcţionat nestingherit şi, din păcate pentru el, este o problemă că USR PLUS a ajuns la guvernare, pentru că lucrurile pe care le-am văzut în aceste ministere şi lucrurile pe care le-am văzut în acest minister a fost tocmai să oprim acest sistem şi să-i punem un stop, să punem stop risipei, să punem stop jafului şi să punem stop furtului", a adăugat el.