Claudiu Năsui: „În loc să aruncăm încă 50 de miliarde de lei pe un nou PNDL, mai bine creştem salariile românilor cu 900 de lei”

”În loc să aruncăm încă 50 de miliarde de lei pe un nou PNDL, mai bine creştem salariile românilor cu 900 de lei. Cum se face că avem bani pentru firme de partid, dar nu avem bani pentru a lăsa românilor mai mulţi bani din munca lor? Dacă avem bani pentru încă un PNDL, după ce primele două au fost dezastre din care politicienii şi acoliţii lor au furat pe nestingherite, avem şi pentru a mări salariile românilor prin Zero Taxe pe Salariul Minim”, a scris, miercuri, pe Facebook , Claudiu Năsui.Acesta cere aplicarea de urgenţă a Programului de Guvernare ”În condiţiile în care preţurile la facturi explodează şi românii sunt în pragul disperării din cauza lor, cerem aplicarea programului de guvernare de urgenţă şi începerea măsurii Zero Taxe pe Salariul Minim. Care înseamnă concret 900 de lei în plus pentru toţi românii care muncesc. Banii aceştia nu sunt asistenţă socială. Nu sunt un privilegiu. Sunt munca noastră”, a mai transmis ministrul.