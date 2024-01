Discursul lui Claudiu Târziu, mediatizat în Ucraina: "Este profund îngrijorător". Liderul AUR vrea ca România să anexeze 4 teritorii VIDEO

Claudiu Târziu, numărul doi din AUR și președinte al consiliului naţional de conducere al partidului, a susținut pe 24 ianuarie un discurs revizionist, la Iași, în care a cerut anexarea de către României a unor teritorii aflate în componența Ucrainei și a Republicii Moldova.

Senatorul AUR afirmă că pe România nu o privește ce face Rusia și trebuie neapărat să anexăm bucăți din Ucraina pentru a ne redobândi suveranitatea.

”Noi suntem la răscruce, ca de obicei, și trebuie să ne descurcăm cu aceste mari imperii pentru a ne obține suveranitatea și a o întregi. Nu vom fi suverani cu adevărat decât după ce vom reîntregi statul român în granițele lui firești! Bucovina de nord nu poate fi uitată! Sudul Basarabiei nu poate fi uitat! Ținutul Herța, Transcapatia, tot ce-a fost și este al națiunii române trebuie să se întoarcă în granițele aceluiași stat! Acesta e idealul pe care nu avem voie să îl uităm. Moldova e ciuntită. Moldova lui Ștefan trebuie să fie acasă, în România”, a spus Târziu într-un discurs susținut la Iași cu ocazia Zilei Unirii Principatelor.

Claudiu Târziu, one of the leaders of Romanian party AUR, calls on Romania to annex four areas of Ukraine: Northen Bukovina, Southern Bessarabia, Hertsa region and Transcarpathia. He announced this on January 24th, 2024.

