Anunț ”bombă” făcut de Cleopatra Stratan. Cântăreața se mărită la 18 ani cu iubitul Edward Sanda! Nunta e peste două zile

„O viață-ntreagă noi ne-am căutat și am simțit că suntem suflete-pereche încă de la început. Piesa asta este despre noi, iar clipul ne descrie povestea de la cum ne-am cunoscut până în momentul prezent. Am decis să lansăm această piesă acum, în contextul căsătoriei noastre, care va avea loc pe 14 august! Mulțumim tuturor celor care au contribuit la acest proiect! Vă iubim!”, a scris pe Instagram Cleopatra Stratan, fiica lui Pavel Stratan ”La început am fost prieteni ... dar prieteni care simțeau ceva foarte special și puternic. O conexiune extrem de frumoasa și ieșită din comun care ne-a apropiat și ne-a făcut să ne dam seama ca in lumea asta suntem făcuți unul pentru celălalt. Pe 14 August vom deveni oficial SOȚ și SOȚIE!”, a menționat și Edward Sanda.