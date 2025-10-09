Papa Leon, apel către mass-media mondială: "Gata cu clickbait-urile, vă rog!"

Joi, 09 Octombrie 2025
Papa Leon, apel către mass-media mondială: "Gata cu clickbait-urile, vă rog!"
Papa Leon, apel către mass-media mondială: "Gata cu clickbait-urile, vă rog!"

„Gata cu momeala clickbait”, le-a transmis Papa Leon joi, 9 octombrie, organizațiilor de știri, îndemnând jurnaliștii să lupte împotriva informațiilor „de proastă calitate” și să-i ajute pe oameni să facă distincția între real și ficțiune.

„Comunicarea trebuie eliberată de gândirea greșită care o corupe, de concurența neloială și de practica degradantă a așa-numitei momeli clickbait”, a spus Papa. „Vă îndemn: nu vă vindeți niciodată autoritatea”, a relatat Politico.

Papa a vorbit la o conferință de la Roma, organizată de Minds International, o rețea globală de agenții de știri.

Conferința, care se desfășoară până vineri, se concentrează în mare măsură pe inteligența artificială și rolul agențiilor de știri în ceea ce aceasta numește o lume post-adevăr. Discursul Papei Leon a abordat, de asemenea, subiectul informației artificiale și al dezinformării.

„Este un paradox că, în era comunicării, agențiile de știri și media trec printr-o perioadă de criză. În mod similar, cei care consumă informații sunt și ei în criză, confundând adesea falsul cu adevărul și autenticul cu artificialul”, a spus el.

Papa Leon a lăudat munca jurnaliștilor care își riscă viața transmițând din zonele de război din Gaza și Ucraina și i-a îndemnat să acționeze ca un bastion împotriva dezinformării.

„Puteți acționa ca o barieră împotriva celor care, prin arta străveche a minciunii, încearcă să creeze diviziuni pentru a conduce prin divizare. Puteți fi, de asemenea, un bastion al civilizației împotriva nisipurilor mișcătoare ale aproximării și post-adevărului”, a adăugat el.

