Reacția unei vânzătoare după ce un client i-a aruncat cu cafea în față. „Nimeni nu te obligă să vii aici” VIDEO

Răzbunarea unei bariste după ce clientul i-a aruncat cu cafea în față a ajuns virală pe rețelele de socializare.

Incidentul a fost surprins pe camerele de supraveghere.

Tânăra a trecut prinn cele mai urâte întâmplări la locul de muncă, după ce un bărbat, client „fidel” al cafenelei s-a enervat și i-a aruncat cu cafea direct în față.

Pentru că nu a putut suporta un comportamentul clientului, tânără a reacționat imediat.

This is the moment a customer at an American coffee shop felt instant karma after throwing coffee at his server...

It's going to cost a lot to fix the issue...

