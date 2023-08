O familie de clujeni aflată în concediu la Băile Felix s-a confruntat cu o situație nemaiîntâlnită după ce au servit masa la un retaurant.

Astfel, conform Cluj24.ro, clienții respectivi au luat masa la restaurantul unui hotel, rămănând uimiți de ceea ce au văzut pe nota de plată.

”Am comandat mâncare, paste, piureu cu ficăței, o sticlă de vin și două limonade, suc și apă minerală. Soțul a cerut nota de plată și pe el scria doar ”diverse bucătărie” și suma de achitat, 205 lei.

Am întrebat-o pe patroana restaurantului dacă acesta este bonul nostru, pentru că nu erau detalii despre ce am consumat, defalcat, iar ea s-a răstit la noi. Noi i-am spus că trebuie trecut pe bonul fiscal tot ce am consumat, dar tot patroana era cea revoltată și nervoasă și a început să strige la noi”, a povestit Raluca.

”Când i-am smuls bonul din mână, am dat jos de pe masă o sticlă goală de bere. Iar s-a enervat doamna respectivă. Soțul a mai plătit 20 de lei pentru sticlă. Nu am mai întâlnit niciodată un astfel de comportament, cu personal arogant, o adevărată bătaie de joc”, a mai spus clujeanca.

