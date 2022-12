O româncă a relatat scena la care a fost martor într-o cafenea în primele ore ale zilei. Aceasta s-a referit la atitudinea clienților și criticile interminabile la adresa angajatului tânăr și fără experiență, într-o postare pe Facebook.

"Nu mai umiliți oamenii la început de drum.... în orice!

P.S. Nici în orice altă situație!

Am mers să iau o cafea dimineața asta și am plecat cu o căruță de nervi de acolo.

In fața mea un domn și o doamnă, iar în fața noastră un barista de 19-20 ani maxim.

Primul domn foarte supărat că nu i-a dat pai, că nu i-a pus suficientă frișcă, că de ce te-ai angajat dacă habar nu ai?! Angajatul cu foarte mult bun simț: "Îmi cer scuze!", "Poftiți!", "O zi frumoasă!"...

Domnul meu comentează în continuare.

Vine doamna din spatele lui, cere o cafea și îi întinde o bancnotă de 200 de lei. 7 dimineața, noi primii clienți. Băiatul își cere scuze și zice că nu are să schimbe, că abia au deschis.... Și începe doamna: "Te duci și schimbi, nu e treaba mea. Eu vin să cumpăr și tu mă trimiți în altă parte? E treaba ta de unde îmi dai". Vă imaginați voi tonul, ochii dați peste cap și restul.

Eu sunt un om foarte calm până în situațiile astea, când văd negru în fața ochilor și îmi vine să te bag în pământ. Singurul lucru care m-a făcut să tac e faptul că am gâtul praf și nu pot efectiv să vorbesc.

Ne rupem capul că generația nouă fuge de muncă, se joacă pe consolă și se droghează, iar când vezi pe câte unul care chiar face ceva, îl umilim, batjocorim și îl facem să se simtă incapabil. Suntem bolnavi.

P.S.1 Sper ca oamenii ăia să aibă o zi exact ca starea pe care i-au dat-o acelui băiat.

P.S.2 Tratează oamenii așa cum ai vrea să fii tratat!", a scris tânăra pe Facebook.

Să fii bun nu costă

În comentarii, cei mai mulți sunt revoltați de atitudinea clienților.

"Nu am tăcut niciodată când am văzut o situație de genul, din contra i-am făcut pe cei cu nesimțire nici să nu știe unde-i ușa pe unde să iasă. Nu trebuie păsuiți genul asta de oameni, altfel continuă în prostie. Acțiune luată de fiecare dată când observați așa ceva."

"Păi și îi mai numim pe ăștia doi, "domn" și "doamnă"?! Îmi pare rău dar nu văd nimic de domnit aici, nu merită nici scuze nici nimic. Felicitări pentru atitudinea adoptată de barista! Să zică mersi că nu era altcineva în spatele lor, la rând."

"Oare dacă era fiul sau fiica lor în locul acelui băiat, cum s-ar fi simțit că și părinți să le povestească copiii lor cum sunt tratați de către clienți? Le-ar cădea bine cafeaua de dimineață?"

"Am lucrat în ultimii muuulți ani doar cu oamenii și am învățat un lucru, toți cei care se comportă așa sunt cei nefericiți în viață lor, plini de frustrări și nemulțumire, net inferiori oricui din jurul lor, și doar asta pot oferi mai departe, în mintea lor îngustă crezând că “de dată asta am fost cineva, i-am arătat eu lui/ei” "

"Din păcate asta-i realitatea din țară noastră...trist dar adevărat și...foarte dureros pentru noi care suportăm în fiecare zi astfel de nesimțiți, că nu poți să-i numești oameni."

"Unii se trezesc doar pentru a strica ziua altora."

"E o realitate pe care cu puțină blândețe o putem schimbă! Cinste celui ce vede cu inima! Cinste celui care își păstrează calea cea bună și nu se smintește!"

"Hmmm oare de ce nu a venit cu lingouri de aur, tanti? Sigur avea să-i dea rest la alea. Ce infatuați mai trăiesc printre noi. Respect pentru puști, că chiar a avut nervi de oțel. Frate dacă ești pe aici și citești comentariile, taie-le-o din scurt, pentru că la final, la ține în minte se adună stresul și frustrarea. Iar ei pleacă mai departe, crezând că au dreptate, din moment ce nu au întâmpinat rezistență."

"Și știți ce e culmea? Nu e unul pe Facebook din acele specimene de clienți care să vadă această postare și să aibă curaj să comenteze. Și știți de ce? Mulți se dau că sunt cineva în fața unui simplu om, iar în fața întregii lumi sunt un nimic. Sunt foarte penibili, iar cu siguranță nici ei nu sunt perfecți în ceea ce fac.

Să fii bun nu costă."

