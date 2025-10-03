Schimbare spectaculoasă pentru zonele înalte ale Munților Carpați în ultimii 40 de ani. Ce arată imaginile din satelit

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 13:28
554 citiri
Schimbare spectaculoasă pentru zonele înalte ale Munților Carpați în ultimii 40 de ani. Ce arată imaginile din satelit
Zonele alpine ale Carpaților, înverzite de arbuști în ultimii 40 de ani FOTO Facebook /Bogdan Musteata

Un studiu bazat pe imagini din sateliți Landsat a descoperit o modificare surprinzătoare a peisajelor alpine din Munții Carpați. Tufărișurile s-au extins în zone situate la altitudini de peste 1.500 metri atât de mult, încât acum înălțimile Carpaților din România s-au înverzit, într-o schimbare ecologică neașteptată.

O echipă internațională de condusă de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a publicat rezultatele studiului despre Munții Carpați în revista Environmental Research Letters.

Imaginile din satelit arată cum aproape jumătate dintre zonele situate la peste 1.500 m altitudine s-au „înverzit” puternic. Motivul ține de extinderea surprinzătoare a tufărișurilor de afin, merișor, rododendron și ienupăr, în ultimii 40 de ani.

Jnepenișurile din Carpați au un impact ecologic mai mic decât răspândirea arbuștilor, fenomen cu intensitatea cea mai mare între 1.800 și 2.300 m altitudine.

„Ceea ce vedem astăzi în Carpați este o consecință directă a declinului presiunii pășunatului după perioada comunistă, combinată cu efectele încălzirii climatice. Arbuștii revin acolo unde turmele ajung mai rar, iar climatul mai blând doar 40 de ani - o perioadă foarte scurtă raportată la ritmul natural al schimbărilor din aceste peisaje”, a explicat dr. Dan Turtureanu, cercetător la Grădina Botanică „Al. Borza” a UBB.

Extinderea arbuștilor, cunoscută ca „shrub encroachment”, are efecte pozitive asupra biodiversității, dar și pentru stocarea carbonului.

Șeful Cancelariei Guvernului, întrebat despre șoferul său: „E populism ca un ministru să își conducă mașina” VIDEO
Șeful Cancelariei Guvernului, întrebat despre șoferul său: „E populism ca un ministru să își conducă mașina” VIDEO
Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a afirmat că noua schemă de închiriere a mașinilor pentru angajații și demnitarii Cancelariei a redus costurile de la 850.000 de lei lunar,...
George Simion și-a anulat abonamentul Netflix și îi îndeamnă pe români să facă la fel: „Propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”
George Simion și-a anulat abonamentul Netflix și îi îndeamnă pe români să facă la fel: „Propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”
Președintele AUR, George Simion, a anunțat vineri pe rețeaua X că și-a anulat abonamentul Netflix și îi îndeamnă pe români să procedeze la fel, criticând conținutul platformei pe care...
#clima, #Muntii carpati, #vegetatie, #UBB Cluj, #imagini sateliti Landsat mediu , #clima
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce poti face cu 331 de euro la cina cu mama lui Lamine Yamal si cum se termina seara
ObservatorNews.ro
Zeci de bucuresteni s-au trezit cu apartamentele inchiriate. Unele victime chiar s-au mutat in alte locuinte
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL

LIVE ÎN 00:06:49

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli

În 6 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Vineri, 29 August 2025, ora 12:30

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”

Joi, 07 August 2025, ora 10:00

Update Politic,
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mesajul categoric al Laurei Codruța Kovesi, în presa internațională: „Corupția poate ucide!”. Avertismentul procuroarei: „Regulile jocului s-au schimbat, nu mai aveți refugii sigure!”
  2. Guvernul revitalizează proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul. Care vor fi cei mai loviți bugetari
  3. Fenomen uimitor pe Marea Neagră. O trombă marină a fost observată într-un oraș bulgăresc FOTO
  4. Schimbare spectaculoasă pentru zonele înalte ale Munților Carpați în ultimii 40 de ani. Ce arată imaginile din satelit
  5. Al doilea incident cu drone în Europa, în aceeași zi. 15 aparate observate deasupra unei baze militare din Belgia
  6. Premieră: Noul arhiepiscop al Bisericii Anglicane e o femeie. Ce a propus pentru cuplurile LGBT+
  7. Directorul unui muzeu american, constrâns să demisioneze, după ce l-a înfuriat pe Donald Trump. Ce nu i-a permis acesta președintelui SUA
  8. BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare
  9. Livrarea rachetelor Tomahawk Ucrainei este puțin probabilă. Câte astfel de arme se fabrică anual în SUA
  10. Mișcare îndrăzneață a bulgarilor: vecinii noștri se mișcă și cumpără de la ruși benzinăriile Gazprom de la ei din țară