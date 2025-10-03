Schimbare spectaculoasă pentru zonele înalte ale Munților Carpați în ultimii 40 de ani. Ce arată imaginile din satelit

Zonele alpine ale Carpaților, înverzite de arbuști în ultimii 40 de ani FOTO Facebook /Bogdan Musteata

Un studiu bazat pe imagini din sateliți Landsat a descoperit o modificare surprinzătoare a peisajelor alpine din Munții Carpați. Tufărișurile s-au extins în zone situate la altitudini de peste 1.500 metri atât de mult, încât acum înălțimile Carpaților din România s-au înverzit, într-o schimbare ecologică neașteptată.

O echipă internațională de condusă de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a publicat rezultatele studiului despre Munții Carpați în revista Environmental Research Letters.

Imaginile din satelit arată cum aproape jumătate dintre zonele situate la peste 1.500 m altitudine s-au „înverzit” puternic. Motivul ține de extinderea surprinzătoare a tufărișurilor de afin, merișor, rododendron și ienupăr, în ultimii 40 de ani.

Jnepenișurile din Carpați au un impact ecologic mai mic decât răspândirea arbuștilor, fenomen cu intensitatea cea mai mare între 1.800 și 2.300 m altitudine.

„Ceea ce vedem astăzi în Carpați este o consecință directă a declinului presiunii pășunatului după perioada comunistă, combinată cu efectele încălzirii climatice. Arbuștii revin acolo unde turmele ajung mai rar, iar climatul mai blând doar 40 de ani - o perioadă foarte scurtă raportată la ritmul natural al schimbărilor din aceste peisaje”, a explicat dr. Dan Turtureanu, cercetător la Grădina Botanică „Al. Borza” a UBB.

Extinderea arbuștilor, cunoscută ca „shrub encroachment”, are efecte pozitive asupra biodiversității, dar și pentru stocarea carbonului.

