Incendiu de vegetaţie la Clinceni. Există pericolul extinderii la case, anunță pompierii. 20 de autospeciale de stingere trimise la fața locului VIDEO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 15 August 2025, ora 18:14
108 citiri
Incendiu de vegetaţie la Clinceni. Există pericolul extinderii la case, anunță pompierii. 20 de autospeciale de stingere trimise la fața locului VIDEO
Incendiu de vegetaţie la Clinceni. Există pericolul extinderii la case FOTO Captură video Facebook/ISUBIF

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, 15 august, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case. Pompierii intervin cu 20 de autospeciale de stingere. Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum.

”În acest moment acţionează 20 de autospeciale de stingere. Acţiunile de intervenţie se desfăşoară cu prioritate pentru limitarea propagării incendiului în zonele cu locuinţe şi spaţii de depozitare. Terenul nu permite accesul autospecialelor de intervenţie în toate zonele de manifestare a incendiului”, a transmis ISU BIf.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetaţie uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case”, a anunţat, vineri după-amiază, ISU Bucureşti-Ilfov.

Pentru informarea populaţiei a fost emis un mesaj RO-Alert.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate progresiv: 12 autospeciale de stingere şi 1 ambulanţă SMURD.

”Arderea se manifestă cu degajare mare de fum şi extindere rapidă, pe fondul existenţei vegetaţiei uscate pe suprafeţe extinse de teren. Dispozitivul a fost suplimentat cu alte 4 autospeciale de stingere”, a precizat sursa citată.

De ce a ales Nicușor Dan Mănăstirea Sîmbăta de Sus în loc de Ziua Marinei. Explicația președintelui
De ce a ales Nicușor Dan Mănăstirea Sîmbăta de Sus în loc de Ziua Marinei. Explicația președintelui
Președintele Nicușor Dan a explicat vineri, 15 august, de ce nu a participat la ceremoniile tradiționale de Ziua Marinei organizate la Constanța, absența sa stârnind controverse. Dan a fost,...
Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. "Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia"
Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. "Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia"
Nicuşor Dan s-a declarat vineri, 15 august, "pesimist" înaintea Summitului din Alaska, unde se vor afla față în față liderii SUA și Rusia, Donald Trump şi Vladimir Putin. Președintele...
#Clinceni, #incendiu vegetatie clinceni, #pericol extindere case, #pompieri , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A auzit cum a numit Donald Trump intalnirea cu Vladimir Putin si n-a stat pe ganduri. Reactia face inconjurul lumii
ObservatorNews.ro
Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi straine sunt cele mai cautate
DigiSport.ro
La 32 de ani, "cea mai frumoasa femeie din lume" a aparut in fata tuturor fara machiaj si a spus ce operatii are, de fapt

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De Ziua Eliberării Coreei, Putin îi mulțumește lui Kim Jong Un pentru trupele „eroice” care au luptat pentru „eliberarea Kursk de ocupanții ucraineni”
  2. Incendiu de vegetaţie la Clinceni. Există pericolul extinderii la case, anunță pompierii. 20 de autospeciale de stingere trimise la fața locului VIDEO
  3. Şase oameni au fost răniți, dintre care doi sunt în stare gravă, după ce o mașină de teren s-a răsturnat pe un traseu montan în Maramureș
  4. Atac armat în apropierea unei moschei din Suedia. Cel puțin doi oameni au fost răniți. Autorul atacului este liber
  5. Iulia Navalnaia, apel disperat către Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce i-a cerut văduva lui Navalnîi liderului de la Kremlin
  6. Familia unui muncitor român ucis de caniculă, la o fermă din Spania, acuză angajatorii că l-au trimis "să zacă" la umbră în loc să cheme ambulanța
  7. "Contăm pe America". Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cruciale dintre Trump și Putin, din Alaska. "Este timpul să punem capăt războiului"
  8. Opt posibile indicii privind starea de sănătate a președintelui Putin, în contextul întâlnirii din Alaska cu Trump
  9. Donald Trump în timpul zborului către Alaska: „Putin voia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, o ocupa”
  10. CNA se pregătește pentru scenariul alegerilor anticipate în primăvara lui 2026. Jurcan: „Fiecare autoritate responsabilă ar trebui să procedeze la fel”