Incendiu de vegetaţie la Clinceni. Există pericolul extinderii la case, anunță pompierii. 20 de autospeciale de stingere trimise la fața locului VIDEO

Incendiu de vegetaţie la Clinceni. Există pericolul extinderii la case

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, 15 august, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case. Pompierii intervin cu 20 de autospeciale de stingere. Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum.

”În acest moment acţionează 20 de autospeciale de stingere. Acţiunile de intervenţie se desfăşoară cu prioritate pentru limitarea propagării incendiului în zonele cu locuinţe şi spaţii de depozitare. Terenul nu permite accesul autospecialelor de intervenţie în toate zonele de manifestare a incendiului”, a transmis ISU BIf.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetaţie uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case”, a anunţat, vineri după-amiază, ISU Bucureşti-Ilfov.

Pentru informarea populaţiei a fost emis un mesaj RO-Alert.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate progresiv: 12 autospeciale de stingere şi 1 ambulanţă SMURD.

”Arderea se manifestă cu degajare mare de fum şi extindere rapidă, pe fondul existenţei vegetaţiei uscate pe suprafeţe extinse de teren. Dispozitivul a fost suplimentat cu alte 4 autospeciale de stingere”, a precizat sursa citată.

