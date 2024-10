Sănătatea copilului tău, prioritatea noastră la Adeomed

La clinica Adeomed din Sectorul 6, București, sănătatea copiilor și nou-născuților este pe primul loc. Cu o echipă de medici specializați în neonatologie și pediatrie, oferim îngrijire completă, de la primele zile de viață până la adolescență. Fiecare copil beneficiază de atenție individualizată, acces la consultații de specialitate, analize rapide și suport continuu pentru menținerea sănătății. Ne concentrăm pe prevenție, diagnostic rapid și tratamente personalizate, totul într-un mediu sigur și prietenos. Alegând Adeomed, asiguri copilului tău un start sănătos și protejat.

Într-o lume plină de provocări pentru micii noștri eroi, sănătatea lor este prioritatea noastră numărul unu. La clinica Adeomed din Sectorul 6, București, ne dedicăm îngrijirii complete a copiilor și nou-născuților, oferindu-le sprijinul medical de care au nevoie pentru a crește sănătoși și fericiți. Cu o echipă de specialiști care combină expertiza cu empatia, Adeomed este locul unde copiii primesc cea mai bună îngrijire, de la naștere până la adolescență.

Startul perfect: neonatologie și pediatrie sub același acoperiș

Călătoria începe în departamentul nostru de neonatologie, unde nou-născuții primesc atenția specializată de care au nevoie în primele zile critice de viață. De la naștere până la vârsta de 28 de zile, fiecare mic pacient este monitorizat cu grijă, iar pentru prematuri, urmărirea medicală continuă pe o perioadă de până la doi ani. În acest timp, neonatologii noștri colaborează îndeaproape cu medicii pediatri, asigurând o tranziție lină către îngrijirea pediatrică.

La Adeomed, credem în continuitatea îngrijirii medicale. Aceasta nu înseamnă doar că dosarul medical al copilului tău este mereu la îndemână, ci și că există o comunicare constantă între neonatologi, pediatri și ceilalți specialiști implicați. Astfel, micuțul tău beneficiază de o abordare multidisciplinară, care asigură cele mai bune soluții pentru sănătatea sa.

Servicii complete: de la analize la consulturi de specialitate

Oferim o gamă variată de servicii pentru a răspunde nevoilor fiecărui copil. În funcție de diagnostic, copilul poate beneficia de analize de laborator, ecografii și consulturi la specialități de nișă ale pediatriei, precum alergologie, dermatologie, ortopedie, endocrinologie, cardiologie pediatrică, psihologie, logopedie, psihoterapie și terapie ABA.

Analizele de laborator sunt o parte esențială a diagnosticării corecte, iar la Adeomed, aceste analize sunt realizate cu promptitudine și profesionalism. Asistenții medicali din clinica noastră au o experiență vastă în lucrul cu copiii, ceea ce asigură că micuții pacienți trec prin această etapă cu minimul de disconfort posibil.

Mai mult, pentru a evita orice timp de așteptare neplăcut, o parte din rezultate sunt disponibile chiar în aceeași zi, în timp ce altele, precum exudatele și culturile din produse biologice, sunt disponibile în 2-3 zile. Interpretarea rezultatelor se face rapid, cu o programare prealabilă, asigurând părinților o imagine clară asupra stării de sănătate a copilului.

Pediatria: îngrijire personalizată până la 18 ani

După ce neonatologia și-a încheiat misiunea, copiii continuă să fie supravegheați cu atenție de către pediatrii noștri până la vârsta de 18 ani. La Adeomed, știm că fiecare etapă din viața unui copil vine cu provocările sale unice, iar echipa noastră de pediatri este pregătită să ofere soluții personalizate pentru orice problemă de sănătate, de la simple răceli până la afecțiuni mai complexe.

Este foarte important ca micuții pacienți să fie consultați în clinică, unde medicii îi pot evalua complet: să îi asculte, să îi palpeze, să îi observe în detaliu. În pediatrie, fiecare gest contează, iar consulturile nu pot fi înlocuite de discuții telefonice sau online.

Sfaturi pentru un an școlar sănătos

La începutul fiecărui an școlar, este esențial ca părinții să fie bine informați pentru a preveni îmbolnăvirile frecvente. La Adeomed, suntem alături de tine cu recomandări pentru menținerea sănătății copilului tău. Asigură-te că micuțul tău este la zi cu vaccinările obligatorii și opționale, că își respectă igiena personală prin spălarea frecventă a mâinilor și că urmează regulile de igienă în clasă.

Nu uita să monitorizezi atent starea de sănătate a copilului tău. Dacă observi simptome precum tuse, febră, dureri de gât sau erupții cutanate, evită să-l trimiți la școală și programează imediat o consultație la clinică. Prevenția este cel mai bun tratament, iar noi, la Adeomed, ne dorim ca fiecare copil să rămână sănătos și fericit.

“Ca si sfaturi medicale la inceput de an scolar, noi, doctorii de copii, ne dorim in primul rand ca pacientii nostri sa nu se imbolnaveasca. Pentru aceasta exista vaccinuri obligatorii si optionale, despre care se gasesc informatii in cadrul unei consultatii. De asemenea exista niste masuri profilactice care tin de igiena personala: spalarea frecventa a mainilor si/sau dezinfectia lor (inainte de intrarea in clasa, inainte de masa, dupa utilizarea toaletei, dupa tuse/stranut, etc) Copiii vor tusi/stranuta in servetel de unica folosinta, aruncat imediat la gunoi sau in plica cotului. Exista reguli de igiena in clase: aerisirea frecventa a salilor de clasa, pastrarea ferestrelor deschise ori de cate ori este posibil, curatenia si dezinfectia suprafetelor si obiectelor din unitatile de invatamant inaintea inceperii cursurilor, asigurarea stocurilor de sapun, prosoape de hartie, dezinfectant de catre unitatile scolare.

Parintii vor trebui instruiti sa nu trimita la scoala/gradinita/cresa copii cu simptome vizibile de boala respiratorie, cu eruptii cutanate, cu acuze subiective cum ar fi dureri de gat, greata, dureri abdominale, scaune diareice.”, explica Pediatru dr. Codrina Raluca Onofrei, din cadrul clinicii Adeomed.

Partenerul ideal pentru sănătatea copilului tău

La Adeomed, oferim mai mult decât servicii medicale – oferim grijă, empatie și profesionalism, într-un mediu prietenos și sigur pentru copii. Indiferent de nevoile medicale ale copilului tău, suntem aici să îți oferim sprijinul necesar pentru a crește un copil sănătos. Alege Adeomed pentru o îngrijire medicală de top, de la naștere până la adolescență, și asigură-i copilului tău startul perfect în viață.

Conectează-te cu noi

Pentru mai multe informații și pentru a rămâne la curent cu ultimele noutăți și sfaturi medicale, vizitează site-ul nostru ori contactează-ne telefonic la: 0772 020 200

Locația noastră: București, Intrarea Silistraru 24, Sector 6, langa Mall Plaza Romania, clinica de pediatrie și neonatologie cu locuri de parcare!

