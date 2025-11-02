Clipul viral în care Jandarmeria este ironizată după ce l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv. „Nu aveți voie marș după ora 23:00, da?” VIDEO

Autor: Maria Mora
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 14:40
Jandarmul care a aplicat amenda pentru depășirea orei la marșul de comemorare a victimelor din Colectiv FOTO Facebook/Marco Badea

Actorii Alex Bogdan și Ștefan Iancu au pista un clip amuzant în care parodiază momentul în care Marian Rădună, unul dintre organizatorii marșului de comemorare a victimelor incendiului din clubul Colectiv, a fost amendat de jandarmi după ce câteva persoane erau încă în fața fostului club, după ora 23:00.

În clip, un „jandarm” amendează un cetățean care striga „Marș” pentru a goni un câine. „Aveți mare grijă cu marșurile, jandarmeria veghează din umbră!”, scrie Alex Bogdan pe pagina sa de Facebook, unde a distribuit clipul.

„Bună seara! Sunteți într-un marș?

Nu, era un câine care...

Nu este un monolog, este un dialog. Sunteți într-un marș neautorizat. Este ora... dacă vă uitați și la ceasuri și după planeta care se învârte”, fac haz de necaz cei doi protagoniști..

Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului dedicat victimelor incendiului din clubul Colectiv, a fost amendat joi, 30 octombrie, de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”.

Organizatorul a publicat pe Facebook momentul în care a fost amendat, când în fața fostului club Colectiv se mai aflau aproximativ 25 de persoane care aprindeau lumânări și păstrau un moment de reculegere.

După reacțiile online, Jandarmeria Română a precizat că jandarmul ar fi acționat fără să țină cont de spiritul legii.

„Jandarmeria Română garantează că, în urma verificărilor aflate în desfășurare, vor fi dispuse toate măsurile legale care se impun, în spiritul respectării legii, al echității și al respectului față de cetățeni”, se arată în comunicatul Jandarmeriei

