Clotilde Armand nu renunță: a cerut anularea alegerilor locale din Sectorul 1. „Fraudă electorală”

Clotilde Armand, primarul în funcție al Sectorului 1, a anunțat marți, 16 iulie, că a cerut Biroului Electoral Central să anuleze alegerile locale din Sectorul 1 din data de 9 iunie, în urma cărora George Tuță, candidatul PNL - PSD, a fost ales primar.

Edilul în funcție acuză fraude electorale.

„Fiindcă multă lume mă întreabă ce se mai aude despre fraudarea alegerilor din data de 9 iunie 2024, vă anunț că am cerut Biroului Electoral Central să anuleze alegerile locale din Sectorul 1 și am înaintat mai multe acțiuni în instanță împotriva membrilor BES și a președinților de secții care au modificat după cum a vrut Greblă-Ciolacu zeci de procese verbale. Sunt prea multe fraude electorale care au avut loc sub supravegherea lui Marcel Ciolacu și a lui Toni Greblă. Nu sunt suspiciuni, avem probe certe pentru aceste hoții electorale care au avut loc pe 9 iunie 2024.

Am descoperit secții de votare din care lipsesc sute de buletine de vot din urne, procesele- verbale au fost modificate grosolan la sediul Biroului Electoral Sector 1, iar în cel puțin 41 de secții de votare (aproximativ un sfert din secțiile de votare din Sectorul 1) cheile de control nu dau 0 (zero), adică numărul de buletine primite este mai mare decât suma dintre cele utilizate și cele anulate, diferențele fiind extrem de mari.

Într-o democrație autentică, esența procesului electoral constă în asigurarea unui scrutin corect și transparent. Orice suspiciune de nereguli de fraudă electorală compromite integritatea alegerilor și subminează încrederea publicului în instituțiile statului. Un proces electoral corect și transparent este fundamental pentru reflectarea fidelă a voinței poporului.

Certificarea unor alegeri frauduloase pune sub semnul întrebării însuși statul de drept, încrederea cetățenilor în procesul electoral, încurajarea fraudei și a nerespectării principiului legalității în procesele electorale și, în final, la dictatură/ instaurarea unui stat mafiot.

Marcel Ciolacu și Toni Greblă aveau obligația de a asigura corectitudinea procesului electoral. În schimb, prin măsurile luate, au întreținut intenționat haosul din secții și de la birourile electorale locale pentru a se putea fura în liniște. Toate aceste fraude și nereguli au influențat decisiv rezultatul final al alegerilor.

Domnule Marcel Ciolacu, domnule Toni Greblă, veți răspunde în fața legii pentru haosul de alegerilor”, a transmis Clotilde Armand.

Primarul în funcţie al Sectorului 1, Clotilde Armand, care a candidat pentru un nou mandat, transmite că toate cererile de renumărare a voturilor au fost respinse de către Biroul Electoral de sector şi de către Biroul Electoral Central şi că va utiliza, în continuare, căile de atac în justiţie.

"România lui Ciolacu pe modelul Belarus. Toate cererile de renumărare a voturilor şi toate contestaţiile cetăţenilor privind frauda alegerilor au fost respinse de către Biroul Electoral de Sector 1 şi Biroul Electoral Central - instituţii conduse de PSD PNL. În acest moment utilizăm restul căilor de atac în Justiţie. Totuşi... singura modalitate a securiştilor să câştige împotriva noastră a fost să fure voturi", a scris Armand, pe Facebook.

Luni dimineaţă, într-o altă postare, Armand semnala că au început să fie ridicaţi sacii cu voturi de la Biroul Electoral Sectorul 1.

Pe 11 iunie, Armand anunţase că a depus cerere de renumărare a voturilor şi că a sesizat autorităţile privind "tentativele de fraudă" de la mai multe secţii de votare.

Pe 14 iunie, ea a precizat că a făcut plângere penală împotriva membrilor Biroului electoral de sector pentru abuz în serviciu şi falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale.

"Avem probe din care rezultă că fraudele electorale au fost muşamalizate la nivelul BES Sector 1, la indicaţiile reprezentantului PSD. Nu vorbim de simple erori, sunt fraude electorale grosolane, într-o singură secţie am găsit zeci de buletine de vot în plus în urnă, faţă de numărul de persoane care au votat", a scris Armand, pe Facebook.

Ea a susţinut că PSD şi PNL au folosit "într-un mod organizat metoda Suveica, cu buletinele de vot neştampilate care au dispărut din datele centralizate şi care sunt de negăsit pentru autorităţi".

