Firma Romprest a fost reclamata la Comisia Europeana. Refuzul repetat de a ridica gunoiul este posibil sa fi pus in pericol, in mod voit, sanatatea locuitorilor Sectorului 1

"Problema gunoaielor de la Sectorul 1 trebuie sa ajunga pe agenda UE!Fiind vorba de un serviciu economic de interes general, reglementat la nivel comunitar, un parteneriat local-european pentru iesirea din impas este necesar, urgent si realizabil: anumite erori si probleme nationale sau locale care afecteaza direct cetatenii trebuie semnalate la nivel european.Este dreptul nostru, al cetatenilor, sa primim aceste servicii fara intrerupere, la o calitate buna, mai ales ca suntem contributori directi pentru ele.Din acest motiv, am initiat o interpelare Comisiei Europene referitor la situatia urat mirositoare a Sectorului 1 din Bucuresti pentru a afla daca practicile firmei de salubritate au fost conforme principiilor de piata interna aflate in vigoare la nivel european de zeci de ani de zile si daca refuzul repetat al Romprest de a ridica gunoiul timp de o luna nu a pus in pericol, in mod voit, sanatatea locuitorilor Sectorului 1 si a intreg municipiului Bucuresti, in special in timpul unei pandemii severe cu consecinte sociale si economice extrem de grave.Am expus aceasta chestiune intr-un editorial pe care va invit sa-l studiati pe larg. Link, in primul comentariu", arata europarlamentarul Dragos Pislaru intr-o postare pe Facebook De aproximativ 30 de zile, firma Romprest refuza sa ridice gunoiul de pe raza Sectorului 1 din Bucuresti, in conditiile in care primarul Clotilde Armand a anuntat ca nu mai achita tarifele supraevaluate.Miercuri, 2 iunie, Armand le-a trimis un ultimatum celor de la Romprest, cerandu-le sa reia activitatea de strangere a gunoiului in 24 de ore Armand a subliniat ca, daca acest lucru nu se va intampla, va rezilia contractul de delegare a gestiunii prestarii serviciilor de salubrizare, iar un alt operator va intra pe raza unitatii teritorial-administrative si va presta aceste servicii.Societatea Romprest a apartinut fostului afacerist extrem de controversat Florian Busca (Walter). Dat in urmarire prin Interpol, Walter a fost prins si adus sub escorta in Romania in urma cu doi, dar a murit inainte de procesul care viza, printre altele, devalizarea societatii Romprest.Ulterior mortii lui Walter, Romprest a intrat sub controlul mai multor afaceristi din "grupul de la Monaco", printre care Radu Budeanu, carausul banilor furati de Elena Udrea , fostul sot al controversatei Dana Budeanu si patronul trustului de presa din care fac parte publicatiile Gandul, Cancan si ProSport; Dragos Dobrescu, Mihai Andrei Dracea, Marian Magureanu, fiul lui Virgil Magureanu, si Maricel Pacuraru, copatron al Realitatea TV cu Gusa, condamnat pentru spalare de bani.Romprest este o mina de aur in conditiile unui contract extrem de pagubos pentru bugetul public semnat in 2008 de catre fostul primar al Sectorului 1, Andrei Chiliman . Edilul a incredintat atunci problema gunoiului din sector societatii Romprest pentru urmatorii 25 de ani.Facturile trimise primariei de catre Romprest au crescut gradual pana la cote colosale. Daca in 2009, Sectorul 1 achita catre Romprest suma de 105 milioane de lei, in 2020 primaria a trebuit sa achite 320 de milioane de lei.Consilierii PSD PNL din Consiliul Local al Sectorului 1 refuza sa voteze propunerea primarului Clotilde Armand vizand rezilierea contractului cu Romprest.