Clotilde Armand anunta ca a taiat abonamentele de 75 Euro ale personalului din administratia scolilor: "Se descurca si cu un abonament de 5 Euro lunar"

Petitie pentru revocarea din functie a lui Clotilde Armand

"De ce este sanatoasa reorganizarea in administratia publica?Un mic exemplu: Inteleg ca doamnele si domnii de la Administratia Unitatilor de Invatamant Sector 1 aveau niste abonamente de telefon de vreo 75 Euro lunar. Vreo 25 de bucati. Le-am reziliat contractul. Sunt de parere ca se descurca si cu un abonament de 5 Euro lunar.In luna decembrie a anului trecut am adus Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si al Unitatilor Sanitare Sector 1 in Aparatul de specialitate al Primariei tocmai pentru a gestiona corect felul in care sunt cheltuite resursele.Reducem hemoragia banilor publici de peste tot", a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook.Costul celor 25 de abonamente lunare de 75 de euro se ridica la circa 22.000 de euro pe an.Avocata Flavia Teodosiu, care il apara pe fostul lider PSD Liviu Dragnea , a lansat o petitie pentru strangerea de semnaturi in vederea demiterii prin referendum a primarului sectorului 1, Clotilde Armand ( USR -PLUS). Pe de alta parte, potrivit edilului, avocata a avut contracte cu Primaria Sectorului 1 in mandatele lui Andrei Chiliman si Daniel Tudorache. Flavia Teodosiu sustine ca Clotilde Armand ar fi nesocotit interesele generale ale colectivitatii locale si nu si-ar fi exercitat atributiile ce ii revin , potrivit legii."Timp de peste doua luni, a determinat impiedicarea colectarii deseurilor/gunoiului menajer din sectorul 1, generand, in plina pandemie si criza epidemico-sanitara de virus SARS-COV 2, reale focare de infectie, punand astfel in pericol sanatatea publica", sustine Flavia Teodosiu, potrivit petitiei.Avocata mai arata ca pentru demararea acestui demers sunt necesare aproximativ 65.000 de semnaturi."Greu, dar nu imposibil. Cetatenii responsabili ai Sectorului 1 se pot manifesta in mod legal pentru apararea drepturilor si intereselor proprii", conchide avocata Flavia Teodosiu.