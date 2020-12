Clotilde Armand, despre scandalul deseurilor din Sectorul 1: S-a dezlantuit o campanie mediatica impotriva mea dirijata de Mafia gunoaielor

"Am lansat o platforma online pentru Sectorul 1 prin care cetatenii sa ne semnaleze locurile cu deseuri necontrolate la care n-am putut ajunge pana acum: https://impreunafacems1luna.roAceasta harta va fi monitorizata in permanenta de echipajele care colecteaza gunoiul si Politia Locala Sector 1.Va promit ca vom face curatenie in Sectorul 1 asa cum nu s-a mai facut niciodata. Si in primarie si in afara primariei. Stiu ca s-a dezlantuit o campanie mediatica impotriva mea dirijata de Mafia gunoaielor pentru ca de o luna de zile s-au schimbat reguluile prin primarie. Nu mai curg banii publici cum vor anumite grupuri de interese, se respecta legea, se verifica contractele publice, se fac plangeri la Parchet pentru abuz in serviciu etc. Am convocat astazi o celula de criza pentru problema deseurilor si maine avem sedinta de indata a Consiliului Local pentru aceasta situatie.Nu vom lasa strazile pline cu gunoi, nu vom tolera nici un fel de santaj, nu vom ceda in fata campaniei mizerabile facuta de Mafia gunoaielor. Eu voi sta aici si voi lupta cu ei. Pana la capat", a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook.CITESTE SI: