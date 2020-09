Clotilde Armand: "Firea vrea sa se imprumute 100 de milioane de lei pentru troleibuzele turcesti. Unde sunt statuile si balciurile kitsch?"

Unde este revolutia din trafic, dna Firea?

"Unde sunt concursurile: cel mai frumos balcon si cea mai frumoasa fatada? Unde sunt statuile si balciurle kitsch?", scrie Clotilde Armand, facand referire la programul de cheltuieli a actualei administratii.Licitatia pentru serviciile de imprumut este publicata pe SEAP Potrivit caietului de sarcini, Primaria are nevoie de 50 de milioane de lei pentru a finanta achizitia de autobuze si troleibuze hibrid, si alte 50 de milioane pentru a asigura fluxul de lichiditati pentru finantarea proiectelor de trafic "Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat (...) achizitionarea a 100 de troleibuze cu autonomie si 130 de autobuze hibrid.Pentru implementarea acestui proiect a fost semnat contractul de finantare nerambursabila intre Administratia Fondului pentru Mediu, in calitate de finantator si Municipiul Bucuresti, in calitate de beneficiar, prin care se acorda o finantare nerambursabila in suma de pana la 340.000.000 lei (reprezentand 80% din valoarea cheltuielilor eligibile) din totalul valorii proiectului de 487.872.261,10 lei (inclusiv TVA).Urmare a finalizarii procedurilor de licitatie aferente proiectului, la data de 26.08.2019 s-a semnat contractul de furnizare a 130 autobuze hibrid cu MERCEDESBENZ ROMANIA S.R.L. in valoare de 195.268.331,70 lei (fara TVA), iar la data de 15.04.2020 s-a semnat contractul de furnizare a 100 troleibuze cu autonomie cu Asocierea BOZANKAYA OTOMOTIV MAKINA IMALAT ITHALAT VE IHRACAT ANONIM SIRKETI (lider) - SILEO GMBH (asociat) in valoare de 207.646.300 lei (fara TVA).Pentru ca implementarea contractelor de furnizare mai sus-mentionate sa se desfasoare in conditii optime, se estimeaza un necesar de 50.000.000 lei in completarea sursei de finantare nerambursabila acordata de Administratia Fondului pentru Mediu pentru acoperirea contributiei proprii a Municipiului Bucuresti.Un alt obiectiv de interes major il reprezinta infrastructura rutiera a Municipiului Bucuresti. In prezent, se afla in derulare mai multe proiecte de infrastructura, printre care "Pasaj Doamna Ghica", "Modernizarea unor artere de penetratie, strapungeri, supralargiri si pasaje rutiere si pietonale - Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti-Pitesti" si "Largire Soseaua Fabrica de Glucoza intre Calea Floreasca si Soseaua Petricani".Pentru ca derularea proiectelor sa nu fie afectata de posibilele goluri de casa determinate de perioadele de decontare si eventualele disfunctionalitati procedurale care pot aparea, rezultand astfel intarzieri generatoare de costuri suplimentare municipalitatii, se estimeaza un necesar de 50.000.000 lei in completarea sursei de finantare de la bugetul local pentru investitiile publice de interes local mai sus mentionate", se arata in Caietul de Sarcini pentru achizitionarea acestor servicii de imprumut.Clotilde Armand critica intentia primariei Capitalei de a se imprumuta cu o suma atat de ridicata la final de mandat al actualei administratii si subliniaza politica de cheltuieli din ultimii ani."E in firea PSD sa falimenteze Primaria Capitalei.Aflu acum din Sicap ca dna Firea a lansat o licitatie pentru "achizitia publica de servicii de imprumut intern in valoare de pana la 100.000.000 lei pentru finantarea unor investitii publice". Asadar, dupa ce a bagat Bucurestiul in faliment dna Firea s-a apucat sa se imprumute pentru troleibuzele turcesti. Unde sunt concursurile: cel mai frumos balcon si cea mai frumoasa fatada? Unde sunt statuile si balciurle kitsch? Unde este revolutia din trafic, dna Firea?", a scris Clotilde pe pagina ei de Facebook.