Clotilde Armand i-a lasat pe angajatii unei directii a primariei fara spor de antena: "Am aflat uluita ca toti beneficiau inca din 2016 de 15% in plus la salariu"

Potrivit primarului Clotilde Armand , angajatii ADP S1 s-au aratat nemultumiti dupa ce au fost mutati din sediul situat pe Bulevardul Poligrafiei nr. 4, cladire ce ar urma sa fie folosita pentru edificarea Scolii Regale."Angajatii de la Administratia Domeniului Public Sector 1 (ADP S1) sunt foarte suparati pentru ca am decis mutarea acestora din imobilul situat pe Bulevardul Poligrafiei nr. 4, in sediul respectiv vreau sa construim viitoarea Scoala Regala. Sunt aproape 100 de angajati. O parte sunt relocati in Piata Mures si o alta parte in cladirea din Soseaua Odai.Astazi am aflat uluita ca toti acesti angajati beneficiau inca din anul 2016 de spor de antena, adica 15% in plus la salariu si multe zile libere platite. Acest spor de antena a fost stabilit de fosta administratie in baza unei expertize realizata de o firma privata iar de atunci si pana acum nu a mai fost reactualizata. Am verificat personal pe site-ul ANCOM si am constatat ca nu este absolut nici o problema privind radiatiile din aceasta zona, nivelul acestora este de sute sau mii de ori mai mici decat limitele legale.Pentru a nu exista alte indoieli cu privire la siguranta cetatenilor si implicit a angajatilor, am cerut tuturor subordonatelor si directiilor primariei care platesc acest spor de antena in valoare de 15% din salariu, sa-si actualizeze expertizele de masurare a radiatilor cu Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Tot astazi, am solicitat ANCOM sa verifice daca exista vreo problema cu nivelul radiatiilor in imobilul din Bulevardul Poligrafiei nr. 4 pentru a nu fi o problema cu proiectul Scolii Regale.Pana atunci, ii anunt pe toti angajatii ADP care vor fi mutati din sediul situat pe Bulevardul Poligrafiei nr. 4 ca nu vor mai beneficia de acest spor de antena, banii acestia vor fi investiti in educatie si scoli", arata Armand intr-o postare pe Facebook