DOCUMENT Decizia CCR aplicata in Sectorul 1 dupa 16 ani. Clotilde Armand: "Ce au facut predecesorii mei pana acum? Intrebati-i"

"Iata decizia Curtii de Conturi a Romaniei din 2016:- "Mentinerea nejustificata in administrarea Administratia unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor sanitare publice sector 1 a patru spitale clinice de urgenta aflate in subordinea Ministerului Sanatatii ca urmare a nepunerii in aplicare a legii."Cu alte cuvinte, Consiliul local al Sectorului 1 a pus in legalitate o hotarare de Guvern dupa 16 ani de zile. Ce au facut predecesorii mei pana acum? Intrebati-i pe ei", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.Acuzata ca ar fi taiat finantarea la patru spitale din Capitala, primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a explicat anterior, intr-o postare pe Facebook, ca informatia vehiculata in spatiul public este una falsa."Nu s-a taiat nimic. In sedinta de ieri s-au trecut 4 spitale din administrarea Sectorului 1 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Stiti de ce? Pentru ca exista o decizie a Curtii de Conturi care ne spune asta", spune Clotilde Armand. Primarul Capitalei Nicusor Dan scrisese si el pe pagina de Facebook un comentariu legat de aceasta situatie in care sublinia problema alocarii resurselor financiare pentru administrarea acestor spitale"Inteleg ca exista dorinta, in ultima vreme, a transferului unor obiective dificil de administrat, catre Primaria Capitalei. Eu sunt absolut deschis sa administrez cat mai multe lucruri care privesc calitatea vietii bucurestenilor, doar sa fie asigurata finantarea catre Primaria Municipiului Bucuresti pentru asta. Daca cineva nu se poate ocupa de aceste proiecte si institutii din Capitala, atunci eu declar ca vreau sa le administrez impreuna cu echipa Primariei, cu conditia sa ni se asigure banii necesari", a scris pe pagina lui de Facebook, Nicusor Dan.