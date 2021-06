Clotilde Armand, dupa ce sefii Romprest au anuntat ca reincep strangerea gunoiului in Sectorul 1: "Le-a fost frica sa mai continue cu santajul"

De asemenea, va cere rezilierea contractului cu aceasta companie, ai carei sefi au anuntat in seara zilei de sambata, 5 iunie, ca reiau strangerea gunoiului in Sectorul 1 "Inteleg ca operatorul de salubritate a anuntat ca reincepe sa stranga gunoiul din Sector si a recunoscut vina pentru santajul creat in aceste zile in care nu ridicat gunoiul. Da. Iata ca am avut dreptate! Legea spune foarte clar ca ESTE INTERZIS sa intrerupa serviciul de salubrizare si administratorilor companiei le-a fost frica sa mai continue cu santajul. Dar lucrurile nu vor ramane asa. Toti cei care si-au permis aceasta situatie vor raspunde in Justitie pentru ca au pus in pericol sanatatea populatiei din Sectorul 1", a scris pe Facebook Armand anunta ca Primaria Sectorului 1 va depune plangeri penale pentru infractiunea de santaj actionarilor Companiei Romprest Service S.A. si solicita autoritatilor abilitatea sa fie ridicata licenta acestui operator."Pentru ca Romania este stat de drept, nu stat mafiot", argumenteaza ea.Totodata Clotilde Armand anunta ca va solicita Consiliului Local Sector 1 si in Justitie rezilierea contractului "cu acest operator santajist". "Cu mafia nu se negociaza. Vreau sa asigur toti locuitorii Sectorului 1 ca astfel de situatii nu se vor mai repeta", conchide primarul sectorului 1.Europarlamentarul Dragos Pislaru a anuntat sambata, 5 iunie, ca a facut o interpelare la nivelul Comisiei Europene in legatura cu problemele cauzate in Sectorul 1 din Bucuresti de firma de salubrizare Romprest.