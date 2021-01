VIDEO Filmare exploziva cu un politist local care este certat de un coleg pentru ca nu a luat mita. Clotilde Armand: "PSD si PNL apara grupul infractional organizat"

Proprietarul a fost amendat pentru ca tranzitat sectorul cu cifele fara autorizatie. Colegii sai, insa, i-au cerut sa ia mita.Primarul sustine ca in cadrul Politiei Locale exista un grup infractional organizat, protejat de PSD si PNL CITESTE SI: Reactia consilierilor PNL de la Sectorul 1 la acuzatiile primarului Clotilde Armand: Singurul interes care trebuie sa conteze este interesul cetatenilor Postarea primarului Sectorului 1Am propus ieri reorganizarea Politiei Locale in sedinta de Consiliu Local al Sectorului 1 pentru a scapa de coruptia de acolo. Iar PSD si PNL au refuzat sa voteze acest proiect. Vreti sa stiti de ce? Pentru ca PSD si PNL apara grupul infractional organizat de la Politia Locala Sector 1. Si cand spun acest lucru stiu foarte bine ce fac. Am sa va prezint cum protejeaza sfera politicului din primarie mafia din Politia Locala Sector 1.In materialul video veti auzi politisti locali care certau un coleg pentru ca acesta nu lua mita de la proprietarul unor cife si a indraznit sa-l amendeze. Proprietarul acestor cife este ruda cu un personaj odios din conducerea politiei locale pe care am reusit sa-l indepartez.Pentru cine nu stie: Tranzitarea sectorului sau a orasului cu aceste cife fara autorizatii este interzisa si sanctionata de lege. Asta au protejat aseara cei din PNL si PSD, dragi cetateni ai Sectorului1. Iar asta nu e tot. Acesti politisti au conexiuni si in primarie. Avem mai multe dovezi si probe care sustin toate afirmatile mele. Santirele ilegale protejate de politisti locali, mafia gunoaielor protejata tot de anumiti politisti locali etc. Si aceste dovezi merg acum spre Parchet Am inceput sa curatam tot putregaiul din administratie si va spun ca nu ma voi intimida de nici un grup politic care pune presiuni si nu vrea modernizarea acestui sector sau de mafia din administratie. Eu voi lupta cu ei. Pana la capat.